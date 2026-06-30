Oligark aile hedef alınmıştı! Monaco'daki gizemli suikastla ilgili detaylar ortaya çıktı

Dünyanın en güvenli ve en zengin bölgelerinden biri olarak gösterilen Monaco, Ukraynalı oligark Vadim Ermolaev ve ailesini hedef alan bombalı saldırıyla sarsıldı. Apartman girişine bırakılan patlayıcı yüklü sırt çantasının infilak etmesinin ardından soruşturmada dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ermolaev ailesinin yaşadığı binanın girişinde meydana geldi. Kimliği henüz açıklanmayan kişi ya da kişiler tarafından bırakıldığı değerlendirilen sırt çantasındaki bomba büyük bir gürültüyle patladı. Şiddetli patlama çevrede paniğe yol açarken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

EŞİ AĞIR YARALANDI

Patlamada 58 yaşındaki Vadim Ermolaev ile 56 yaşındaki eşi Anna Ermolaev, vücutlarına isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle yaralandı. Çiftin 13 yaşındaki oğulları David Ermolaev'in de saldırıda yaralandığı, ancak sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Fransız basınında yer alan bilgilere göre saldırının en ağır mağduru Anna Ermolaev oldu. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ermolaev'in hayati tehlikesinin devam ettiği, bacakları da dahil olmak üzere bazı uzuvlarının ampute edildiği öne sürüldü. Bu iddia henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmadı.

FRANSA'YA SEVK EDİLDİLER

İlk müdahaleleri Monaco'da yapılan Vadim ve Anna Ermolaev çifti, daha sonra güvenlik önlemleri altında Fransa'nın Nice kentindeki bir hastaneye sevk edildi. Fransa İçişleri Bakanlığı kaynakları, çiftin tedavi gördüğü hastanenin güvenliğinin sağlanması amacıyla ülkenin seçkin polis birimi RAID ekiplerinin görevlendirildiğini açıkladı.

ÖNCEDEN PLANLANMIŞ

Soruşturmayı yürüten Monacolu yetkililer, olayın ilk aşamada bir terör saldırısı olarak değerlendirilmediğini duyurdu. Ancak Monaco Devlet Bakanı Christophe Mirmand, güvenlik kamerası kayıtlarının saldırıyla ilgili önemli ipuçları verdiğini söyledi.

Mirmand'ın açıklamasına göre şüpheli, patlamadan önceki günlerde olayın yaşandığı bölgede defalarca araçla dolaşırken görüntülendi. Bu nedenle saldırının önceden planlandığı ve hedefin uzun süre izlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Güvenlik kameralarına yansıyan şüphelinin kimliği kamuoyuyla paylaşılmazken, yetkililer zanlının silahlı ve son derece tehlikeli olabileceğini belirterek geniş çaplı operasyon başlattı.

AİLE SORUŞTURMALARLA ANILIYORDU

Saldırının hedefi olan Vadim Ermolaev, servetini Ukrayna'nın Dnipro kentindeki gayrimenkul yatırımlarıyla kazandı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından kurduğu Alef Group aracılığıyla emlak sektörünün yanı sıra Kırım'da şarap ve alkollü içki üretimi alanında da faaliyet gösterdi.

Ermolaev'in adı son yıllarda çeşitli soruşturmalar ve yaptırımlarla da gündeme geldi. Ukrayna yönetimi, 2019 yılında Güney Kıbrıs vatandaşlığı alan iş insanına 2023 yılında yaptırım uyguladı. Kararın gerekçesi olarak, işgal altındaki Kırım'da bulunan içki fabrikasının Rusya ile ticari faaliyetlerini sürdürmesi ve burada üretilen şarapların yasa dışı yollarla Avrupa ile ABD pazarına ulaştırıldığı iddiaları gösterildi.

İş insanının adı Estonya'da da gündeme geldi. Kurucu ortakları arasında bulunduğu Versobank'ın lisansı, 2018 yılında kara para aklama suçlamaları nedeniyle iptal edildi.

ULUSLARARASI SORUŞTURMA

Ailenin hukuki sorunları bununla da sınırlı kalmadı. Vadim Ermolaev'in 36 yaşındaki büyük oğlu Artur Ermolaev de 2025 yılının sonlarında Kıbrıs'ta gözaltına alındı. Baba ve oğul hakkında, Avrupa Birliği ülkelerindeki vatandaşları hedef alan sahte çağrı merkezleri üzerinden milyonlarca euroluk nitelikli dolandırıcılık ağı kurdukları iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü belirtiliyor.

Monako polisi, bombalı saldırının bu geçmiş bağlantılarla ilişkili olup olmadığını araştırırken, olayın arkasındaki kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için uluslararası güvenlik birimleriyle koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.