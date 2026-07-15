Olağanüstü kuraklık döneminden geçiyor: Su kullanımına kısıtlama geldi

Fransa, etkisini artıran kuraklık nedeniyle ülke genelinde su kullanımına yönelik kısıtlamaları devreye aldı. Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbut, 99 ilde su kullanımına sınırlama getirildiğini, bunların 43'ünde ise "kriz" seviyesine ulaşıldığını açıkladı.

99 İLDE SU KULLANIMINA KISITLAMA UYGULANIYOR

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbut, bakanlığın kriz birimi toplantısında ülkedeki kuraklık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Barbut, Fransa'nın olağanüstü ve son derece endişe verici bir kuraklık döneminden geçtiğini belirterek, su kullanımına yönelik kısıtlamaların bu yıl erken dönemde uygulanmaya başlandığını söyledi.

Bakan, şu anda ülkedeki 99 ilde kısmen ya da tamamen su kullanımına yönelik kısıtlamaların yürürlükte olduğunu ve bu durumun Fransa ana karasının tamamını kapsadığını ifade etti.

43 İL "KRİZ" SEVİYESİNE ULAŞTI

Barbut, su kaynakları açısından 43 ilin "kriz" seviyesinde bulunduğunu belirtti. Bu illerde yaşayan vatandaşların suyu yalnızca öncelikli ihtiyaçlar için kullanabildiğini aktaran Barbut, uygulanan tedbirlerin su kaynaklarını korumayı amaçladığını dile getirdi.

İlkbahar aylarında yağışların mevsim normallerinde gerçekleşmesine rağmen kuraklığın yaşanmasını son derece endişe verici olarak değerlendiren Barbut, iklim değişikliğinin su döngüsünde ciddi düzensizliklere neden olduğunu savundu.

206 VALİLİK KARARI ALINDI

Barbut, su kullanımına yönelik kısıtlamalar kapsamında ülke genelinde toplam 206 valilik kararı alındığını da sözlerine ekledi. (AA)