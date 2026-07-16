Okyanusun dibinde buldu: 10 kiloluk külçenin değeri tam 100 bin dolar!

ABD'nin Florida eyaleti açıklarında 1622 yılında batan İspanyol kalyonu Nuestra Señora de Atocha'nın enkazında yürütülen arama çalışmalarında , yaklaşık 30 yıl aradan sonra ilk kez 10,2 kilogram ağırlığında gümüş külçe bulundu. Değeri 100 bin doları bulan bu tarihi keşif, deniz tabanında hala devasa bir hazinenin yattığını kanıtladı.

OKYANUS TABANINDA ÇOK GÜÇLÜ SİNYAL

Mel Fisher’s Shipwreck Expeditions ekibine bağlı DARE kurtarma gemisinde görevli dalgıçlar, Key West yakınlarında önemli bir başarıya imza attı. Yaklaşık 15 metre derinlikte su altı metal detektörüyle arama yapan uzmanlar çok güçlü bir sinyal aldı.

Dalgıçların nesne üzerindeki kum ve tortu tabakalarını hassas bir şekilde temizlemesiyle 4 yüzyılı aşkın süredir bozulmadan kalan dev gümüş külçe ortaya çıkarıldı. 1622 yılında sömürgelerden İspanya'ya tonlarca altın, gümüş ve zümrüt taşırken kasırgada batan kalyonun değerli yükü böylece gün yüzüne çıktı.

30 YIL SONRA GELEN İLK KÜLÇE

Sefer yetkilileri, bu bulgunun yaklaşık otuz yıldır bölgeden çıkarılan ilk gümüş külçe olması nedeniyle tarihi önem taşıdığını vurguladı. Ekip enkaz alanından benzer bir gümüş külçeyi en son 1999 yılında çıkarmıştı.

Tahmini değeri 50 bin ila 100 bin dolar arasında değişen gümüş külçe, incelenmek üzere laboratuvar ortamında koruma altına alındı. Külçe üzerinde, gümüşün saflığını doğrulamak amacıyla yapılan küçük bir ayar çentiği atıldı.

YÜZLERCE KÜLÇE KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR

Tarihi kayıtlara göre bölgede hala keşfedilmeyi bekleyen yüzlerce gümüş külçe ve binlerce madeni para bulunuyor. Ünlü hazine avcısı Mel Fisher liderliğindeki ekip, 1985 yılında Atocha kalyonunun ana hazine yatağını keşfetmişti.

O tarihten bu yana deniz tabanından yüzlerce gümüş külçe, binlerce altın sikke ve zümrütler çıkarıldı. Son keşif, onlarca yıldır süren aramalara rağmen batık alanının hâlâ son derece zengin olduğunu bir kez daha kanıtladı.