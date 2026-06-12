Almanya'da meşe tırtılı (Thaumetopoea processionea) türünün hızla yayılması birçok eyalette günlük yaşamı felç etti. Berlin, Aşağı Saksonya, Saksonya, Baden-Württemberg, Brandenburg ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde çok sayıda alan istila altında.

DW Türkçe'nin haberine göre tırtılların gözle görülmeyen mikroskobik zehirli tüyleri insan ve hayvanlarda ciddi cilt, göz ve solunum rahatsızlıklarına neden oluyor. Rüzgarla yayılabilen bu tüyler aylarca etkisini koruyor.

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Hessen eyaletinin Bad Wildungen kentinde iki okulda meşe tırtılı tespit edilmesi üzerine yüz yüze eğitim durduruldu. Yetkililer temizlik için özel firma görevlendirdiğini, derslerin uzaktan sürdürüleceğini açıkladı.

Başkent Berlin ile Potsdam'da bazı park ve spor alanları kapatıldı. Berlin'deki Görlitzer Park'ın piknik alanına giriş yasaklandı. Prusya Saraylar ve Bahçeler Vakfı da Charlottenburg Saray Bahçesi, Pfauen Adası, Sanssouci ve Babelsberg parklarının istiladan etkilendiğini bildirdi.

BELEDİYELER YETERSİZ KALIYOR

Kuzey eyaletlerinde yüzlerce hektar alanda helikopterle biyolojik ilaçlama yapılıyor. Aşağı Saksonya'da tırtılları etkisizleştirme çalışmaları gece gündüz sürüyor.

Berlin'de ilçeler istilanın boyutları karşısında acil yardım çağrısı yaptı. Belediyeler tehlikenin artık yalnızca parklarla sınırlı olmadığını, genel bir sağlık riski olarak ele alınması gerektiğini belirterek daha fazla kaynak ve merkezi koordinasyon talep etti.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YAYILIMI HIZLANDIRIYOR

Güneydoğu Avrupa kökenli olan meşe tırtılının uzun kılları zararsızken, asıl tehlike mikroskobik zehirli tüylerden kaynaklanıyor. Temas ya da soluma yoluyla ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabilen bu tüyler özellikle insan sağlığını tehdit ediyor.

Uzmanlar iklim değişikliğiyle birlikte ilkbaharların daha sıcak geçmesinin tırtılların yayılım alanını genişlettiğine dikkat çekiyor.

ZEHİRLİ MEŞE TIRTILI NEDİR?

Meşe kese tırtılı (Thaumetopoea processionea), Notodontidae familyasına ait bir güve türünün larva evresidir. Halk arasında "meşe biti" olarak da bilinir. Adını, tırtılların koloniler halinde tek sıra dizilip "yürüyüş" yapmasından alır.

Yalnızca meşe ağaçlarının yapraklarıyla beslenen tırtıllar, üçüncü gelişim evresinden itibaren sırtlarında mikroskobik zehirli tüyler geliştiriyor. Güneydoğu Avrupa kökenli olan tür, iklim değişikliğinin etkisiyle yayılım alanını kuzeye doğru genişletiyor.

MEŞE TIRTILI ÖLDÜRÜR MÜ?

Meşe kese tırtılının zehirli tüyleri insanlarda doğrudan ölüme yol açmasa da ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Temas halinde şiddetli cilt döküntüleri, göz iltihabı ve solunum yolu rahatsızlıkları görülüyor.

Alerjik bünyeli kişilerde anafilaktik şoka varan ağır reaksiyonlar gelişebiliyor. Evcil hayvanlar, özellikle tırtılları koklayan ya da ağızlarına alan köpekler için tehlike çok daha büyük. Dil ve ağız dokusunda ciddi lezyonlar oluşabiliyor, müdahale edilmezse doku kaybına kadar ilerleyebiliyor.

MEŞE TIRTILI TÜYÜ HAVADAN BULAŞIR MI?

Evet meşe tırtıllarının zehirli tüyleri rüzgarla havaya karışarak doğrudan temas olmaksızın da insanlara ulaşabiliyor. Solunduğunda solunum yollarında ciddi tahriş ve alerjik reaksiyonlara neden oluyor. Tüyler aylarca etkisini koruduğu için tırtılların terk ettiği yuvalar bile uzun süre tehlike oluşturuyor. Bu nedenle Almanya'da istila bölgelerindeki parklar ve açık alanlar halka kapatılıyor.

TÜRKİYE'DE MEŞE TIRTILI VAR MI?

Meşe kese tırtılı Türkiye'de de meşe ağaçlarının bulunduğu bölgelerde görülebiliyor. Türkiye'de daha yaygın olarak bilinen akrabası ise çam kese tırtılı (Thaumetopoea pityocampa).

Çam kese tırtılı Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz'in sahil kesimlerinde kızılçam ormanlarını ve insanları benzer zehirli tüyleriyle tehdit ediyor. 2020'de Mersin, İzmir ve Antalya'da yaşanan çam kese tırtılı istilası yüzlerce ağacı kurutmuştu. Uzmanlar iklim değişikliğiyle birlikte her iki türün de yayılım alanının genişlediğine dikkat çekiyor.