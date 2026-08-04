Okul hazırlıkları cep yaktı! Aileler ikinci ele yöneliyor

Fransa’da 2026- 2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul hazırlıklarının maliyeti yükseldi. Araştırmaya göre aileler ortalama 488 avro harcama yaparken, ebeveynlerin yüzde 69’u bu masrafları karşılayabilmek için harcamalarını kısmayı planlıyor.

Fransa’da yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken, alışveriş ailelerin bütçesinde önemli bir yük oluşturdu. Artan eğitim masrafları nedeniyle birçok ebeveyn tasarruf planı yapmaya başladı.



Cofidis/ CSA tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, ailelerin 2026 yılı okul hazırlıkları için yapacağı ortalama harcama 488 avroya kadar yükseldi. Bu tutar, geçen yıla göre 79 avro anlamına geliyor.

MEDYAN HARCAMA DA YÜKSELDİ

Araştırmada medyan harcama tutarı ise 261 avro olarak hesaplandı. Geçen yıl 239 avro olan bu rakam, bu yıl içinde 22 avro arttı. Artan okul giderleri nedeniyle ebeveynlerin büyük bir bölümü tasarrufu yöneliyor araştırmaya katılanların yüzde 69’u okul masraflarını karşılayabilmek için diğer harcamaları azaltmayı planladığını belirtti. Bu oran araştırmanın yapılmaya başlandığı 2022 yılından bu yana ulaşılan en yüksek seviye oldu.

İKİNCİ EL MALZEME DE SEÇENEKLER ARASINDA



Ebeveynlerin %45’i yalnızca zorunlu ihtiyaçları satın alacağını ifade ederken %44’ü mevcut okul malzemelerini yeniden kullanmayı,%41’i ise ikinci el ürünleri tercih etmeyi planladığını belirtti.

