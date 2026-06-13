Okul gezisinde akılalmaz olay: 71 kız öğrenci kanalizasyon kapağından çıktı

ABD'nin New York eyaletine bağlı Monsey kentinde bulunan Toras Emachu adlı Yahudi okulunun öğrencileri için düzenlenen gezi, beklenmedik bir olayla gündeme geldi. Hudson Nehri kıyısındaki Nyack kasabasında bulunan Memorial Park'a götürülen 71 kız öğrenci, parkta dolaştıkları sırada yeraltına uzanan bir drenaj hattına girdi.

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre öğrenciler, bir dere yatağını takip ederken yağmur sularını taşıyan geniş bir tünel sistemine ulaştı. Grup, merakla ilerledikleri yeraltı geçitlerinde yüzlerce metre yürüdükten sonra yön duygusunu kaybetti.

KANALİZASYONDAN ÇIKTILAR

Öğrencilerin kaybolduğu sırada bölgede devriye görevi yapan bir polis memuru dikkat çekici bir manzarayla karşılaştı. Kasaba merkezindeki bir kanalizasyon kapağından peş peşe çıkan genç kızları gören polis, olayın ardından ekipleri harekete geçirdi.

Yapılan incelemelerde öğrencilerin, drenaj hattına girdikten sonra yaklaşık 800 metre boyunca yeraltındaki tünellerde ilerlediği belirlendi. Yetkililer, grubun kaybolmasına rağmen kendi çabalarıyla çıkış noktası bulmayı başardığını ve tamamının kısa sürede tespit edildiğini açıkladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öğrencilerin büyük bölümü Nyack'teki Main Street ile Franklin Street kavşağı yakınlarında bulundu. Olay sırasında iki öğrencinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Bir öğrenciye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ederken, karın ağrısı yaşayan bir diğer öğrenci tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Polis, öğrencilerin tünel sistemine nasıl girdiği ve olayın tüm ayrıntılarının netleştirilmesi için soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yetkililer ayrıca olayla ilgili bilgisi bulunan kişilerin emniyet birimleriyle iletişime geçmesini istedi.