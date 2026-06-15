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Okul efsanesi gerçek çıktı: Tünellerle 2 bin yıl öncesine gittiler

İtalya'nın başkenti Roma'da bir lisenin spor salonunun altından MS 2. yüzyıla ait lüks bir villa çıktı. Freskler ve mozaiklerle bezeli yapı, neredeyse kusursuz korunmuş halde gün yüzüne çıkarıldı.

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Okul efsanesi gerçek çıktı: Tünellerle 2 bin yıl öncesine gittiler

Roma'da Kolezyum yakınındaki Liceo Scientifico Cavour lisesinde yıllardır dolaşan, okulun altında gizli odalar olduğuna dair söylenti gerçek çıktı.

Bir grup öğrenci spor salonunun altındaki tünellere girerek yeraltı koridorlarını keşfetti. Öğrencilerin durumu tarih ve Latince öğretmenleri Claudia Marino'ya bildirmesinin ardından Marino da bilgiyi Roma arkeoloji otoritelerine iletti.

Okul efsanesi gerçek çıktı: Tünellerle 2 bin yıl öncesine gittiler - Resim : 1

KAZILAR OCAKTA BAŞLADI

Ocak 2026'da başlayan resmi kazı çalışmaları, MS 2. yüzyılın ortalarına ait lüks bir konutu gün yüzüne çıkardı. Antik Romalıların "domus" dediği bu yapı, duvar resimleri, freskler ve mozaiklerle bezeliydi. Odalar neredeyse tam yükseklikte toprak altında kalmıştı, bu da dekorasyonların olağanüstü biçimde korunmasını sağladı.

Kazı sonuçları mayıs ayında kamuoyuyla paylaşıldı.

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CİCERO VE AUGUSTUS'UN YAŞADIĞI SEMT

Villa, antik Roma'nın en prestijli yerleşim bölgelerinden Carinae ile Esquiline arasında yer alıyor. Bu bölgede geçmişte Cicero, Pompey ve sonradan İmparator Augustus olan Octavian gibi isimler yaşamıştı. Ancak modern yapılaşma antik dokuyu büyük ölçüde değiştirdiği için arkeologlar bölge hakkında sınırlı bilgiye sahipti.

Villanın varlığına dair ilk ipucu aslında 1895'e uzanıyor. Via degli Annibaldi'de yapılan yol çalışmasında yapının bir bölümü ortaya çıkmış, bulunan kurşun su borusu üzerindeki yazı villanın "Umbrius" ailesine ait olduğunu düşündürmüştü. Ailenin kökeninin Güney-Orta İtalya'daki Samnium bölgesine dayandığı tahmin ediliyor.

Okul efsanesi gerçek çıktı: Tünellerle 2 bin yıl öncesine gittiler - Resim : 3

YAPI OKULUN ALTINDA UZANMAYA DEVAM EDİYOR

Şu ana kadar villanın yalnızca bir bölümü incelenebildi. Yapının okul kompleksinin diğer bölümlerinin altına doğru uzandığı düşünülüyor. Odalardaki dolgu toprağın temizlenmesi ve kazıların genişletilmesi planlanıyor.

Villa yapısal güçlendirme, yüzey restorasyonu ve belgeleme çalışmalarını kapsayan geniş bir koruma projesine dahil edildi. Yetkililer yapının ileride hem fiziksel hem dijital araçlarla halka açılmasını hedefliyor. Okul öğrencilerinin de villanın tarihini anlatmada aktif rol üstlenmesi planlanıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Arkeoloji Tarih İtalya Roma Lise
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