Oguz kurganından çıkan altın kolye ezber bozdu: Efes inancıyla üretildiği belgelendi

Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Oguz Kurganı'nda bulunan 2 bin 300 yıllık altın kolyedeki figürlerin sırrı deşifre edildi. Bonn merkezli araştırmacı Mikhail Treister tarafından yapılan yeni çalışma, takıdaki figürlerin siren veya yılan bacaklı tanrıça olmadığını kanıtlayarak Efes Artemis kültünü işaret etti.

Bozkır kurganından çıkan paha biçilemez altın gerdanlık, Karadeniz arkeolojisinde onlarca yıldır süren ikonografik varsayımları tamamen yıktı. İskit kraliyet ailesine gelin giden bir Bosporos prensesine ait olduğu değerlendirilen mezar hediyesindeki gizemli varlıkların, antik dünyadaki Efes inancıyla doğrudan bağlantılı olduğu saptandı.

ONLARCA YILLIK VARSAYIM ÇÖKTÜ

Ukrayna'nın güneyindeki Nyzhni Sirohozy yakınlarında yer alan Oguz Kurganı Kuzey Mezarı buluntuları yeniden incelendi. Eserin üzerinde asılı duran 36 adet hibrit figür, bilim dünyasında uzun yıllar boyunca bölgede yaygın görülen yılan bacaklı tanrıçalar veya mitolojik sirenler olarak yorumlanmıştı.

Drevnosti Bospora dergisinde yayımlanan kapsamlı ikonografi analizi bu iddiaları çürüttü. Figürlerin alt gövdesinde yılan çatallanması veya siren bacağı bulunmadığı, boğumlu ve konik yapısıyla açık bir arı karnı taşıdığı belgelendi.

0,9 SANTİMETRELİK AMAZON BAŞI

Kolyenin merkezinde yer alan 0,9 santimetre boyutundaki üç boyutlu altın başlığın ise Efes Artemis kültüyle bağlantılı bir Amazon savaşçısını tasvir ettiği belirlendi. Öne doğru kıvrılan ve arkaya katlanan tipik Frig başlığı, Yunan sanatındaki geleneksel Amazon betimlemelerini birebir yansıtıyor.

Arının Efes kentinin en kutsal dinsel simgesi olması ve Amazonların bu tapınakla kurduğu köklü mitolojik bağlar, kolyedeki tasarımın arkasındaki dinsel çerçeveyi netleştirdi.

KİMMER ATÖLYELERİNİN ZİRVE İŞÇİLİĞİ

Milattan önce 350 ile 310 yılları arasına tarihlenen takı, dönemin üstün kuyumculuk teknolojisini yansıtıyor. Eserde iki yarımın lehimlenmesiyle üretilmiş 84 adet boncuk ve lotus çiçeklerini ayıran 5 taç yapraklı rozetler yer alıyor.

Uzmanlar, kanatlı arı-kadın motifinin en yakın öncüllerinin milattan önce 7. yüzyıl Rodos ve Melos takılarında görüldüğünü vurguluyor.

Aradaki 300 yıllık farka rağmen eserin, Karadeniz kıyısındaki Kimmer Bosporos atölyelerinde sipariş üzerine özel olarak üretildiği belirtiliyor.