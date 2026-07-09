Öğrencisine son talimatını verdi... Saniyeler sonra uçaktan atlayarak intihar etti

Arjantin'in Córdoba eyaletine bağlı Toledo kentinde gerçekleştirilen bir eğitim uçuşu sırasında yaşanan olay ülkeyi yasa boğdu. 42 yaşındaki uçuş eğitmeni Leandro Andrés Bertazzo, 4 Temmuz Cumartesi günü yaptığı eğitim uçuşunda, henüz 22 yaşındaki pilot adayı Rosario ile havadayken kendisini uçaktan boşluğa bıraktı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamaya göre olay, Flying Parrot Córdoba uçuş okuluna ait bir Cessna tipi eğitim uçağında meydana geldi. Öğrenci Rosario'nun ifadesine göre Bertazzo, uçaktan atlamadan hemen önce "Ne yapacağını biliyorsun, devam et" dedi. Ardından kulaklığını çıkardı, cep telefonunu yerine koydu, emniyet kemerini çözdü, uçağın kapısını açtı ve kendini aşağı bıraktı.

UÇAĞI PİSTE İNDİRMEYİ BAŞARDI

Yaşadığı büyük şoka rağmen soğukkanlılığını koruyan genç pilot adayı, uçağın kontrolünü kaybetmedi. Rosario, tek başına uçağı güvenli şekilde piste indirmeyi başarırken, inişin ardından yetkilileri arayarak eğitmenini gördüğü noktayı bildirdi.

İhbar üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda Bertazzo'nun cansız bedenine ulaşıldı. Sağlık ekipleri, 42 yaşındaki eğitmenin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sırasında uçağın yaklaşık 850 feet (yaklaşık 260 metre) yükseklikte olduğu ve uçakta herhangi bir hasar oluşmadığı bildirildi.

OKUL MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI

Flying Parrot Córdoba Uçuş Okulu Müdürü Eduardo Álvarez, yaşananların kendileri için de büyük bir şaşkınlık olduğunu belirterek, eğitmenin böyle bir plan yaptığına dair hiçbir belirti bulunmadığını söyledi. Álvarez, "Yanında başka bir kişi varken uçakta bu trajik kararı aldı. Bunu anlamak ya da açıklamak gerçekten imkânsız. İnsan zihni son derece karmaşık." ifadelerini kullandı.

Álvarez ayrıca, genç pilot adayının güvenli iniş yapmasına rağmen olayın ardından tam bir şok halinde olduğunu dile getirdi.

Bertazzo'nun ailesine haber verilmesinin ardından konuşan babası ise oğlunun son dönemde zor günler geçirdiğini ve psikiyatrik destek aldığını açıkladı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Arjantin Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, şu ana kadar resmi bir suç duyurusunda bulunulmadığını bildirdi. Yetkililer, eğitmenin ölümüne ilişkin tüm ihtimallerin değerlendirildiğini açıkladı.