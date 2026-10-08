Öğrenciler sokakta, yönetim harekete geçti: 3’ten fazla kişi bir araya gelemeyecek

Belçika’da eğitimde planlanan tasarruf ve reformlara karşı başlayan öğrenci eylemleri giderek büyürken, Liège kentinde yaşanan olaylar yönetimi olağanüstü bir önlem almaya itti. Belediye, kent genelinde üçten fazla kişinin bir araya gelmesini geçici olarak yasakladı.

Liège Belediye Başkanı Willy Demeyer tarafından alınan karar, 8 Ekim sabahı saat 06.00 itibarıyla yürürlüğe girdi. Kentte kamuya açık alanlarda üçten fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanırken, uygulamanın 16 Ekim’e kadar sürmesi planlandı.

100'DEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINDA

Kararın arkasında son günlerde giderek sertleşen protestolar bulunuyor. Özellikle 7 Ekim'deki gösterilerde polis ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı, bazı iş yerleri zarar gördü ve güvenlik güçleri müdahalede bulundu. Yerel polis verilerine göre 1 Ekim'den bu yana Liège'deki olaylarda toplam gözaltı sayısı 100'ü aştı.

AYNI EVDE YAŞAYANLAR YASAĞA DAHİL DEĞİL

Son olayların ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Demeyer, kentte yaşayanların yanı sıra öğrencilerin ve esnafın güvenliğinin tehlikeye girdiğini belirterek yasağı savundu.

Yasak kapsamına aynı evde yaşayan kişiler alınmadı. Ebeveyni veya yasal sorumlusu yanında bulunan çocuklar, önceden izin verilmiş gösteri ve etkinliklere katılanlar ile işlerini sürdüren kişiler de uygulamadan muaf tutuldu.

PROTESTOLARIN NEDENİ EĞİTİM MALİYETLERİ

Öğrencilerin tepkisinin merkezinde ise eğitim sistemine yönelik tasarruf ve reform planları yer aldı. Belçika'nın Fransızca konuşulan bölgelerinde öğrenciler; artan eğitim maliyetleri, kalabalık sınıflar, öğretmen ve kaynak eksikliği gibi sorunlara dikkat çekiyor. Protestoların arkasındaki talepler arasında eğitimin daha erişilebilir hale getirilmesi de bulunuyor.

Eylemler ilk olarak Fransa'da başlayan öğrenci hareketinin ardından Belçika'ya yayıldı. Liège'nin ardından ülkenin farklı kentlerinde de öğrenciler sokaklara çıktı. Protestoların bazı noktalarda şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine polis müdahaleleri ve gözaltılar arttı.

BRÜKSEL'DE DE ÖĞRENCİLER SOKAKTA

Başkent Brüksel'de ise Schaerbeek semtindeki Saint-Dominique Ortaokulu'nda öğrenciler eğitim politikalarını protesto etti. Öğrenciler eylemlerini cuma günü de sürdüreceklerini ve ardından ülke genelindeki ulusal gösteriye katılacaklarını açıkladı.

Öğrencilerin verdiği mesaj ise dikkat çekti: "Geleceğimiz söz konusu."

Fransa'da başlayan hareketin Belçika'ya sıçramasıyla birlikte eğitim politikalarına yönelik tepki Avrupa'nın başka bölgelerinde de görünür hale geldi. Ancak Liège'deki son olaylar, Belçika'daki protestoların artık yalnızca okullar ve eğitim bütçesi üzerinden yürüyen bir tartışma olmaktan çıktığını gösterdi.