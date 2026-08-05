Öğlen saatlerinde çalışmak 10 günlüğüne yasaklandı

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Meteoroloji Dairesi'nin yüksek sıcaklık tahminlerinin ardından harekete geçti. 5 Ağustos'tan 15 Ağustos'a kadar geçerli olmak üzere, yerel saatle öğle 12.00 ile 16.00 arasında açık alanda ve doğrudan güneş ışığına maruz kalınacak işlerde çalışma yapılması yasaklandı.

10 GÜN BOYUNCA ÖĞLE SAATLERİNDE ÇALIŞMA YASAĞI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararın özellikle sıcak çarpması, aşırı sıvı kaybı ve benzeri sağlık risklerine karşı çalışanların korunması amacıyla alındığı vurgulandı. Yetkililer, yüksek sıcaklığın iş sağlığı ve güvenliği açısından oluşturduğu tehlikelere dikkat çekti.

TARIM VE İNŞAAT SEKTÖRÜNE ERKEN MESAİ İMKANI

Açıklamaya göre, meskun mahal dışında yürütülen tarım ve inşaat faaliyetlerinde işverenler, çalışmaların güvenli şekilde sürdürülebilmesi için işe başlama saatlerini daha erkene alabilecek. İnşaat sahalarına malzeme ve iş makinelerinin taşınması da işverenler tarafından belirlenecek saatlerde yapılabilecek. İşverenlerden gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.

BENZER UYGULAMA DAHA ÖNCE DE YAPILMIŞTI

KKTC'de daha önce 22 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde de benzer sıcak hava koşulları nedeniyle öğle saatlerinde dışarıda çalışma yasağı uygulanmıştı. Meteoroloji Dairesi, sıcak havanın ülke genelinde etkili olduğunu ve bazı bölgelerde sıcaklığın 40 dereceye ulaşmasının beklendiğini duyurdu. Yetkililer, vatandaşları ve çalışanları aşırı sıcaklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

(AA)