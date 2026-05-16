Norovirüs paniği büyüyor! Çocuklar hastalandı, okul kapatıldı

İngiltere'nin Dorset bölgesinde bulunan Ferndown Ortaokulu, personel ve öğrencilerde görülen mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri üzerine erken tatile girdi. Şüpheli norovirüs salgını nedeniyle okul yönetimi, geçici olarak eğitime ara verildiğini açıkladı.

Okul müdürü Grant Hopkins, sınav otoritesinden onay alındığını ve öğrencilerin girdiği SATS sınavlarının yeniden planlanacağını belirtti. Sınavların 21 Mayıs’tan önce tamamlanması hedefleniyor.

48 SAAT KARANTİNA

Sağlık otoriteleri de sürece dahil olurken, İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) okula bulaş riskini azaltmaya yönelik rehberlik sağladı. UKHSA sağlık koruma danışmanı Sarah Bird, enfekte kişilerin belirtiler geçtikten sonra en az 48 saat boyunca okul, iş veya sosyal ortamlardan uzak durması gerektiğini vurguladı.

Bird ayrıca, virüsün özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda hızla yayılabildiğini belirterek, “Ellerin sık yıkanması ve yüzeylerin dezenfekte edilmesi en etkili korunma yöntemidir” ifadelerini kullandı. Yetkililer, semptomları uzun süren kişilerin doğrudan GP’ye gitmek yerine telefonla iletişime geçmesini önerdi.

Norovirüs, genellikle kısa sürede atlatılan ancak oldukça bulaşıcı bir mide-bağırsak enfeksiyonu olarak biliniyor. En sık görülen belirtiler arasında ani başlayan kusma, ishal ve karın ağrısı yer alıyor. Uzmanlar hastalığın özellikle okul, hastane ve bakım evleri gibi toplu yaşam alanlarında hızla yayılabildiği açıkladı.