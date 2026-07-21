Nikaragua Devlet Başkanı 'muhalefet iktidara gelebilir' diye seçimleri yasakladı

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, muhalefet partilerinin iktidarı ele geçirmesini önlemek için bundan böyle seçim düzenlenmeyeceğini ilan etti.

61 gündür kamuoyu önüne çıkmayan 80 yaşındaki Ortega, açıklamayı pazar günü, Anastasio Somoza diktatörlüğünün devrilmesinde rol oynadığı 1979 Sandinista devriminin 47. yıldönümü resmi töreninde yaptı. Ortega, yerel basının aktardığına göre törene zorla getirilen binlerce kamu çalışanının önünde konuştu.

Ortega, kontrolü altındaki Ulusal Meclis ve ilgili kurumlarla birlikte çalışarak "darbecilere ve ülkesini satan hainlere karşı bir bariyer ve duvar oluşturacak" yeni yasalar çıkaracaklarını bildirdi.

"AİLE DİKTATÖRLÜĞÜNE GEÇİŞ TESCİLLENDİ"

Gelecek yıl yapılması planlanan seçimlerin tamamen mi iptal edileceği yoksa muhalefetin katılımının mı engelleneceği konusunda detay vermeyen Ortega, 2021'deki son seçim kampanyasında da muhalif partileri yasadışı ilan etmiş ve tüm muhalif başkan adaylarını hapse attırmıştı.

The Guardian'da yer alan habere göre sivil toplum kuruluşu ACLED'in Latin Amerika Kıdemli Analisti Tiziano Breda, kararla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu kararla Ortega ve Murillo, ülkenin tam teşekküllü bir aile diktatörlüğüne geçişini tescilledi. Ortega ve Murillo, en ufak bir siyasi açılımın muhalefetin kendisini göstermesine ve iktidarlarını tehdit etmesine zemin hazırlamasından açıkça korkuyorlar. Bu durum, zaten zayıf olan iç desteklerinin daha da düşmüş olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle, hileli bir seçim düzenlemek yerine seçim rekabetini tamamen ortadan kaldırmayı seçtiler."

Geçen yıl yapılan anayasa değişiklikleriyle başkanlık süresini beş yıldan altı yıla çıkaran ve o dönem başkan yardımcısı olan eşi Rosario Murillo'yu "eş başkan" konumuna getiren Ortega yönetimini ABD, "Murillo-Ortega diktatörlüğü" olarak nitelendiriyor.

ABD'NİN MADURO OPERASYONUNA TEPKİ

Nikaragua Devlet Başkanı konuşmasında ABD'yi, Venezuela lideri Nicolás Maduro'nun Ocak ayında götürüldüğü operasyon üzerinden de hedef aldı. Ortega konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Tüm güçleriyle, Nicolás ve eşi Cilia Flores'in bulunduğu başkanlık sarayını bastılar. Oradaki tüm güvenlik ekibini - ki çoğu Kübalıydı- öldürdüler ve onları ABD'de hapsetmek üzere alıp götürdüler. Bu canavarca."

BİLANÇO: 350 ÖLÜM, SÜRGÜNLER VE KAPATILAN KURUMLAR

Muhalefetin engellenmesini 2018'deki protestoların arkasındaki "darbecilere" karşı bir zorunluluk olarak savunan Ortega yönetimi, BM verilerine göre söz konusu gösterilerde şiddet uygulayarak 350'den fazla kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin yaralanmasına, binlerce kişinin hapsedilmesine ve yaklaşık 1 milyon Nikaragualının sürgüne gitmesine yol açtı.

Son dönemde BM, ABD, insan hakları örgütleri ve 30 eski İbero-Amerikan devlet başkanı; rejim tarafından yaklaşık üç yıl tutuklu kalan 73 yaşındaki Yerli lider ve dört dönem milletvekilliği yapmış Brooklyn Rivera'nın ölümünden doğrudan Ortega ve Murillo'yu sorumlu tuttu. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rivera'nın "haksız yere hapsedildiğini" açıkladı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) verilerine göre ülkede halen yaklaşık 50 siyasi tutuklu bulunuyor. Ortega rejimi bugüne kadar 546 kişiyi vatandaşlıktan çıkardı; 5 bin 600'den fazla sivil toplum kuruluşunu, 29 üniversiteyi ve 58 medya kuruluşunu kapattı.