Nijer'de havalimanına kanlı baskın! 35 ölü, onlarca gözaltı

Nijer'in başkenti Niamey'de bulunan Diori Hamani Uluslararası Havalimanı, dün sabah saatlerinde ağır silahlarla gerçekleştirilen saldırının hedefi oldu. Havalimanı çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, kaçan saldırganların yakalanabilmesi için bölgedeki tüm çıkış noktaları kontrol altına alındı. Güvenlik güçleri, havalimanı çevresinden ayrılan araçlarda detaylı aramalar gerçekleştirdi.

Nijer Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre saldırıda toplam 35 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında 11 asker ve 2 sivilin bulunduğu, ayrıca 22 saldırganın güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, operasyon sırasında 4 saldırganın yaralı olarak ele geçirildiği belirtilirken, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 20 kişinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

İKİNCİ SALDIRI

Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği aktarıldı. Güvenlik güçlerinin RPG-7 roketatarlar, AK-47 tipi piyade tüfekleri, el bombaları, patlayıcı maddeler, haberleşme ekipmanları ve binlerce mermiye el koyduğu açıklandı.

Diori Hamani Uluslararası Havalimanı son aylarda ikinci kez benzer bir saldırının hedefi oldu. Ocak ayında IŞİD bağlantılı bir terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda 20 saldırgan öldürülmüş, çatışmalarda 4 askeri personel yaralanmıştı. Son saldırıyla birlikte ülkede havalimanları ve askeri tesislerin güvenliğine ilişkin endişeler yeniden gündeme geldi.