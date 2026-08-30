Nijer'de askeri isyan: Başkentte patlama ve silah sesleri

Yetkililerin açıklamasına göre, Nijer'de bir grup asker kilit bir askeri üste görevli komutanlarına karşı isyan başlattı ve başkent Niamey’deki "hassas noktalara" ateş açtı. Olayın toplu bir askeri isyan olduğu bildirildi.

Cumartesi gününe bağlanan gece boyunca kentte aralıksız silah ve patlama sesleri duyuldu. Saldırılardan etkilenen noktalar arasında, 101 No'lu Üs olarak bilinen askeri hava üssünü barındıran ana havalimanı ile başkanlık sarayı ve kritik devlet kurumlarının yer aldığı Plateau idari bölgesi bulunuyor.

Nijer Savunma Bakanlığı, sabahın ilerleyen saatlerinde yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerin gece düzenlenen saldırıda hedef alınan noktaların kontrolünü kademeli olarak yeniden ele geçirdiğini duyurdu. Ancak güvenlik kaynakları, isyancı askerlerin havalimanında varlığını sürdürdüğünü ve genel durumun belirsizliğini koruduğunu belirtti.

Bu gelişmeyle birlikte başkent -özellikle de ana havalimanı- bu yıl içinde üçüncü kez büyük bir kargaşaya sahne oldu. Bu tablo, 2023'teki darbeyle yönetimi ele geçiren ve ülkeye yeniden düzen getirme sözü veren askeri yönetimin altındaki kronik güvenlik zafiyetini bir kez daha ortaya koydu.

Bana Wagana Ibrahim, Nijer Danışma Konseyi Bürosu üyesi ve Sahel Devletleri İttifakı (AES) Parlamentosu Milletvekili olarak Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, saldırganların 101 No'lu Üs’sü hedef aldığını ancak güvenlik güçlerinin kontrolü sağladığını ifade etti.

Ibrahim paylaşımında, "101 No'lu Üs'se yönelik bir başka korkakça saldırı daha gerçekleşti ve savunma ile güvenlik güçlerimiz bir kez daha gerekeni yaptı… Durum kontrol altında" ifadelerini kullandı.

İnternette paylaşılan görüntülerde, havalimanı yakınındaki mahalleyi takviye etmek amacıyla zırhlı araçların sevk edildiği görüldü. Niamey sakinlerinin AFP haber ajansına aktardığına göre, gece yaşanan çatışmaların ardından Nijer ulusal televizyonunun yayını kesildi.

Yayınlarına yeniden başlayan devlet televizyonu, Niamey'deki bir üste bulunan isyancı askerlerin kentteki "hassas noktalara" ateş açtığını duyuran bir mesaj yayımladı. Açıklamada, güvenlik güçlerinin hızla müdahale ettiği ve "bu kargaşayı kontrol altına aldığı" belirtildi.

Al Jazeera'nin Batı Afrika muhabiri Nicolas Haque, Niamey'de yaşayan bir bölge sakininin tanıklığını aktararak, "Evindeki duvarların nasıl sarsıldığını anlattı. Kendisi havalimanının ve 101 No'lu Üs'sün yakınında yaşıyor. Aile üyeleriyle birlikte yatakların altına saklananlar oldu ve bu silah sesleri saatlerce sürdü" dedi.

HÜKÜMETİ DEVRİME GİRİŞİMİ Mİ?

Bir Nijer güvenlik kaynağı ve Bonn Uluslararası Çatışma Araştırmaları Merkezi'nden kıdemli araştırmacı Yvan Guichaoua'ya göre saldırı; ülkenin güneybatısındaki Ouallam, Tera ve Dosso bölgelerinden gelen askerler tarafından gerçekleştirildi.

Senegal'in başkenti Dakar'dan bildiren Haque, "Savunma Bakanı Salifou Modi bu askerlerle müzakere etmeye çalışıyor" dedi. Haque ayrıca, birçoğu kuzeybatıdaki cephe hatlarından gelen bu askerlerin "artık başkent Niamey'dekilerin emirlerini dinlememesinden" Modi'nin endişe duyduğunu ekledi.

Bu bölgedeki birlikler, El Kaide ve IŞİD bağlantılı bölgesel gruplarla yaşanan çatışmalarda ağır kayıplar verdi. Güvenlik kaynakları, cephedeki birlikler arasında hükümete yönelik hoşnutsuzluğun giderek tırmandığını aktarıyor.

Abuja merkezli güvenlik uzmanı Kabir Adamu, Al Jazeera'ye yaptığı değerlendirmede, bu isyanın "ordunun içindeki daha derin kurumsal ve yapısal sorunlara işaret ettiğini" belirtti.

Adamu, "Gerek ordu içinde gerekse ordu dışında ciddi eğitim almış kişilerin şu anda siyasi pozisyonları işgal ettiği ve ülkenin karşı karşıya olduğu karmaşık güvenlik sorunlarını çözmek için ihtiyaç duyulan cephe hatlarında bulunmadığı yönünde güçlü eleştiriler var. Bunun yanı sıra teçhizat, mühimmat depoları ve askeri birliklerin rotasyonu gibi sorunlar da mevcut" değerlendirmesinde bulundu.

Beacon Security Innovations Genel Müdürü Adamu, "Yaşanan mağduriyetler ve tepkiler bu isyanı doğuracak noktaya ulaştı. Hedef aldıkları yerlere bakıldığında, bu isyanın doğrudan hükümeti devirmeye yönelik açık bir girişim olduğu görülüyor" dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 'İTİDAL' ÇAĞRISI

Başkent Niamey'deki çatışmalar ve askeri hareketlilik uluslararası alanda da yakından izlenirken, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin 167 sayılı resmi bir açıklama yayımladı.

"Nijer’de Meydana Gelen Şiddet Olayları Hk." başlığıyla duyurulan metinde şu ifadelere yer verildi:

"Nijer'de bugün (29 Ağustos) meydana gelen şiddet olaylarını yakından takip ediyoruz. Nijer'in güvenliğinin ve istikrarının korunması için itidal çağrısında bulunuyor, sükunetin en kısa sürede yeniden sağlanmasını temenni ediyoruz. Türkiye, Nijer’le dayanışma içinde olmaya ve Nijer halkını desteklemeye devam edecektir."

STRATEJİK 101 NO'LU ÜS VE URANYUM DEPOLARI

101 No'lu Üs'sün bulunduğu Niamey Havalimanı bu yıl silahlı gruplar tarafından iki kez saldırıya uğradı: İlk saldırı ocak ayında IŞİD'in Sahel kolu, ikinci saldırı ise haziran ayında El Kaide'nin Sahel kolu olan Cemaat Nusret el-İslam vel-Müslimin (JNIM) tarafından gerçekleştirildi.

Haque, 101 No'lu Üs'sün önemini şu sözlerle açıkladı:

"Burası, söz konusu silahlı grupların saldırılarını püskürtmeye çalışan Mali, Burkina Faso ve Nijer Ortak Güçleri'nin merkezi komuta üssüdür. Ancak burası aynı zamanda piyasa değeri yaklaşık 250 milyon dolar olan uranyumun depolandığı yerdir."

Önemli uranyum, petrol ve altın kaynaklarına sahip, maden zengini bir Batı Afrika ülkesi olan Nijer, Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un devrildiği Temmuz 2023 darbesinden bu yana askeri yönetim altında bulunuyor.

General Abdourahamane Tchiani liderliğindeki askeri hükümet, yönetimi ele geçirmesinden bu yana Batılı ortaklarından uzaklaştı, Rusya ile ilişkilerini derinleştirdi ve bölgesel blok ECOWAS'tan ayrılarak Mali ve Burkina Faso ile birlikte Sahel Devletleri İttifakı'nı (AES) kurdu.

Güvenlik uzmanı Adamu, mevcut tabloyu şu sözlerle özetledi:

"Eğer Tchiani, Temmuz 2023'te iktidarı devralırken çözmeyi vaat ettiği köklü sosyoekonomik, kültürel, çevresel ve güvenlik sorunlarına somut çözümler üretmezse, bu krizler baş göstermeye devam edecektir."