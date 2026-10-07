New York'ta kızamık hızla yayılıyor: Acil durum ilan edildi

ABD’nin New York eyaletinde kızamık alarmı büyüdü. Bu yıl doğrulanan vaka sayısının 108’e yükselmesi üzerine Vali Kathy Hochul, eyalet genelinde “afet acil durumu” ilan etti.

Hochul’un 5 Ekim’de imzaladığı kararnameyle salgına müdahalede sağlık sisteminin kapasitesinin artırılması hedeflendi. Düzenleme, daha fazla sağlık çalışanının kızamık-kabakulak-kızamıkçık (MMR) aşısı uygulamasına ve hastalık için test sürecini başlatmasına imkan tanıdı. Karar 4 Kasım’a kadar yürürlükte olacak.

108 VAKA GÖRÜLDÜ

Eyalet sağlık verilerine göre 3 Ekim itibarıyla New York’ta 108 kızamık vakası doğrulandı. Bunların yalnızca 7’si New York kentinde görülürken, 101 vaka kentin dışındaki bölgelerde kaydedildi.

Daha dikkat çekici tablo ise son aylardaki artışta ortaya çıktı. 15 Temmuz’dan bu yana 18 ilçede 92 vaka tespit edildi. Vakaların önemli bölümü, aşılama oranlarının düşük olduğu kırsal topluluklarda görüldü. Yetkililer, salgından etkilenen bölgelerde temmuz ortasından bu yana 1.000’den fazla MMR aşısı uygulandığını açıkladı.

New York kentinin dışında özellikle kırsal bölgelerde yoğunlaşan vakalar, salgının eyaletin büyük şehirlerinden ziyade daha küçük yerleşimlerde yayıldığını gösterdi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YETKİLERİ GENİŞLEDİ

Acil durum kararnamesiyle daha önce sınırlı olan aşı uygulama yetkileri genişletildi.

Buna göre paramedikler, ileri düzey acil sağlık hizmeti çalışanları, eczacılar ve ebeler de MMR aşısı uygulayabilecek sağlık çalışanları arasına dahil edildi. Eczacıların, 2 yaş ve üzerindeki çocuklara da aşı uygulayabilmesinin önü açıldı.

Hemşireler için de önemli bir değişiklik yapıldı. Kayıtlı hemşireler artık doktorların yanı sıra kızamık testi isteyebilecek. Böylece şüpheli vakaların tespit edilmesi ve laboratuvar sürecinin hızlandırılması amaçlandı.

Kararname ayrıca yapılan MMR aşılarının eyalet veya New York kenti bağışıklama kayıt sistemlerine 72 saat içinde bildirilmesini zorunlu hale getirdi. Aşı için hasta veya yasal vasinin onayı şartı ise devam ediyor.

KOMŞU EYALETTE BİLANÇO DAHA AĞIR

New York’taki alarm, komşu Pennsylvania eyaletinde çok daha büyük bir kızamık salgınının yaşandığı döneme denk geldi.

Pennsylvania’da bu yıl 1.000’den fazla vaka, yaklaşık 200 hastaneye yatış ve 5 ölüm bildirildi. Eyaletteki salgının 30 yılı aşkın sürenin en büyüğü olduğu belirtildi.

Salgın yalnızca New York ve Pennsylvania ile sınırlı değil. Texas, Utah, Güney Carolina ve Ohio gibi eyaletlerde de ciddi vaka artışları yaşanıyor. ABD genelinde 2026'da bildirilen kızamık vakalarının sayısı 3.900’e yaklaşarak 1991’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

New York Valisi Hochul ise kararın ardından yaptığı açıklamada, “Aşıyla önlenebilen bir hastalık nedeniyle kimse ciddi şekilde hastalanmamalı veya hayatını kaybetmemeli” diyerek daha hızlı aşılama ve test imkanının önünü açmayı amaçladıklarını belirtti.

Bu gelişme, 2025’te başlayan kızamık vakalarındaki yükselişin ardından bir ABD eyaletinin ilk kez bu kapsamda afet acil durumu ilan etmesi açısından da dikkat çekti.