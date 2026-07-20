New York'ta FBI genel merkezi önünde patlama!

ABD'nin New York kentinde bulunan FBI'ın Manhattan'daki genel merkezi önünde meydana gelen patlama, bölgede geniş çaplı güvenlik alarmına yol açtı. Yetkililer, 26 Federal Plaza binasının önüne yanıcı bir cihaz atan bir kişinin kısa sürede gözaltına alındığını açıkladı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve acil müdahale ekibi sevk edilirken, patlama nedeniyle binanın giriş kısmında kısa süreli yangın çıktı. Görgü tanıklarının paylaştığı görüntülerde olay yerinden duman yükseldiği görüldü.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

FBI New York Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Bu sabah bir kişi 26 Federal Plaza'nın önünde yanıcı bir cihaz kullandı. Şüpheli gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

ICE OFİSİ DE AYNI BİNADA BULUNUYOR

Saldırının yaşandığı 26 Federal Plaza binasında FBI'ın yanı sıra Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) saha ofisi de bulunuyor. Belediye Binası ve federal mahkemelere yakın konumdaki bina çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, saldırının nedeni ve zanlının kimliğine ilişkin incelemeler sürüyor.