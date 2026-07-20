New York-Tel Aviv arasında gerilim: Netanyahu 'savaş suçlusu' açıklamasına yanıt verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani arasında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama kararına ilişkin sert bir polemik yaşandı. Mamdani, Gazze'de soykırım yürüten Netanyahu'nun eylül ayında BM Genel Kurulu için New York'a gelmesi halinde, "şehir yasalarının tanıdığı yetkiler çerçevesinde" hareket edeceklerini söylemişti.

NETANYAHU'DAN MAMDANİ'YE TEPKİ

Netanyahu yaptığı açıklamada, UCM'nin ABD ve İsrail vatandaşları üzerinde hiçbir yargı yetkisinin bulunmadığını öne sürdü. Mahkemenin Gazze'deki savaş suçları nedeniyle hakkında çıkardığı tutuklama kararını "uydurma" olarak nitelendiren Netanyahu, Mamdani'ye şu sözlerle yüklendi:

"Bay Mamdani, Kerim Han'ın suç teşkil eden davranışlarını desteklemek yerine, kendi politikalarının New York'a verdiği zararı düzeltmeye odaklanmalıdır. Mamdani de tıpkı Kerim Han gibi dikkatleri kendi hatalarından başka yöne çekmekle ve Ortadoğu'daki tek demokrasi olan Yahudi devletinin liderine saldırmakla ilgileniyor."

MAMDANİ: "NETANYAHU'NUN YERİ LAHEY"

New York Belediye Başkanı Mamdani daha önce yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun New York'a gelmesi halinde UCM'nin tutuklama kararını uygulayıp uygulamayacaklarına ilişkin, "New York şehir yasalarının bize tanıdığı yetkiler çerçevesinde hareket edeceğiz, ancak bu amaçla kendi yasalarımızı yazmayacağız" ifadesini kullanmıştı. Mamdani ayrıca, "Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum. O, UCM tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu." değerlendirmesinde bulunmuştu.

UCM 21 KASIM 2024'TE TUTUKLAMA KARARI ÇIKARMIŞTI

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Karar, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

(AA)