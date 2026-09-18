New York borsası petrol fiyatlarındaki düşüşle yükseldi

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New York borsasında endeksler, petrol fiyatlarındaki düşüş ve tahvil faizlerindeki gerilemenin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,61 artışla 51.778,04 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 1,14 yükselerek 7.637,76 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,69 kazançla 26.418,30 puana ulaştı.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

Dün ABD Merkez Bankası’nın (Fed) üç yıl aradan sonra faiz artışına gitmesiyle satış baskısı yaşayan pay piyasaları, petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle bugün toparlandı.

Analistler, Fed’in faiz artışıyla enflasyonla mücadelede kararlı olduğunu göstermesinin yatırımcı güvenini desteklediğini belirtti.

Petrol arzına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,6 düşerek 104,13 dolara geriledi. Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 1,1 azalışla 101,29 dolardan işlem gördü.

Öte yandan Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ABD’de dizelin galon başına ortalama fiyatı yaklaşık 6,40 dolara yükselerek rekor kırdı.

TAHVİL FAİZİ GERİLEDİ

ABD’nin 10 yıl vadeli Hazine tahvilinin faizi 7 baz puan düşerek yüzde 4,93’e indi. Tahvil faizi salı günü yüzde 5,04 ile 2007’den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI AZALDI

Makroekonomik veriler tarafında ise ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 12 Eylül ile biten haftada 196 bine geriledi.

Başvuru sayısı, piyasa beklentilerinin de altında gerçekleşti.