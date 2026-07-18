New York Belediye Başkanı Mamdani: Netanyahu'nun yeri Lahey

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, New York Times gazetesine verdiği kapsamlı röportajda İsrail Başkanı Netanyahu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mamdani, Netanyahu’nun eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York’a gelmesi halinde tutuklanması gerektiği yönündeki görüşünü bir kez daha dile getirdi.

Times of İsrael’in haberine göre, Mamdani’ye seçim kampanyası sırasında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan Netanyahu’nun kentte bulunması halinde gözaltına aldıracağı yönündeki vaadi hatırlatıldı.

‘’NETANYAHU’NUN YERİNİN LAHEY OLDUĞUNA İNANIYORUM''



Bunun üzerine Mamdani şu ifadeleri kullandı:

‘’Netanyahu’nun yerinin Lahey olduğuna inanıyorum. O, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu. Sırf son yıllardaki eylemlerinin yol açtığı sonuçlar nedeniyle, bu görüşün pek çok insan tarafından paylaşıldığını göreceksiniz.'’

Netanyahu’ya yönelik eleştirilerini sürdüren Mamdani, buna karşın New York Belediyesi’nin yürürlükteki yasal çerçeve doğrultusunda hareket edeceğini vurguladı. Açıklamalarının fiili bir girişime dönüşmeyeceğinin sinyalini veren Mamdani, şunları söyledi:

‘’New York Şehri'ni yöneten bir lider olarak yasalara uymanın önemine inanıyorum. Kentimizdeki yasalar bana ne yapma izni veriyorsa onu yapacağız ama bu amaç doğrultusunda kendi yasalarımızı yazmayacağız’’