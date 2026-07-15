Netanyahu'ya Trump freni! "Suriye'den çekil"

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında 9 Temmuz'da gerçekleştirilen telefon görüşmesine ilişkin dikkat çekici ayrıntılar gündeme geldi. ABD merkezli Axios'un haberine göre Trump, görüşmede İsrail'in Suriye ve Lübnan'daki askeri faaliyetlerine ilişkin doğrudan mesajlar verdi.

Haberde, Trump'ın Netanyahu'ya Suriye'deki İsrail askeri varlığının bölgede tansiyonu yükselttiğini ve yeni çatışmalara zemin hazırlayabileceğini söylediği öne sürüldü. Trump'ın bu kapsamda İsrail'in bölgedeki güçlerini azaltması gerektiğini dile getirdiği aktarıldı.

LÜBNAN VE SURİYE TALEBİ

İddiaya göre ABD Başkanı, Netanyahu'ya "Orada sizi istemiyorlar. Güçlerinizi yeniden konuşlandırmalısınız." ifadelerini kullanarak Suriye'deki askeri konuşlanmanın gözden geçirilmesini istedi. Trump'ın benzer değerlendirmeleri Lübnan'daki İsrail askeri varlığı için de yaptığı ve çekilme sürecinin başlatılması gerektiğini savunduğu belirtildi.

GÜVENLİK ANLAŞMASI GÜNDEMDE

Haberde ayrıca Trump yönetiminin, İsrail ile Suriye arasında olası bir güvenlik anlaşmasının hayata geçirilmesi için diplomatik temaslarını sürdürdüğü ifade edildi. Konuya yakın yetkililer, Washington'un iki taraf arasında güvenlik mekanizması oluşturmayı hedeflediğini ancak İsrail hükümetinin bu girişimlere şu aşamada temkinli yaklaştığını ve anlaşma konusunda isteksiz davrandığını öne sürdü.

Axios'un aktardığı bilgilere göre, Trump yönetimi bölgedeki gerilimin düşürülmesi amacıyla diplomatik çabalarını sürdürürken, İsrail'in Suriye ve Lübnan'daki askeri varlığının geleceği Washington ile Tel Aviv arasındaki görüşmelerde öne çıkan başlıklardan biri olmaya devam ediyor.