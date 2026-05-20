Netanyahu'ya İran piyangosu vurdu: Mahkeme duruşmayı erteledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yıllardır süren yolsuzluk davasında, bölgedeki askeri hareketlilik gerekçe gösterilerek yeni bir erteleme kararı alındı. Mahkeme, başbakanlık kanadından gelen "diplomatik ve güvenlik" mazeretlerini kabul ederek yargılama takvimini askıya aldı.

NETANYAHU'YA İRAN PİYANGOSU VURDU

İran’a yönelik saldırıların yeniden başlatılmasına ilişkin son iki gündür üst üste güvenlik toplantıları gerçekleştiren Binyamin Netanyahu, bu yoğun askeri ve diplomatik trafiği yargılandığı davaya gerekçe olarak sundu.

Güvenlik gündemi nedeniyle duruşmaların iptal edilmesi veya planlanandan çok daha erken bitirilmesi, yaklaşık 6 yıldır süren yargılama sürecinde yeni bir duraklamaya yol açtı.

Bölgedeki sıcak çatışma atmosferi, Netanyahu’nun mahkeme salonundaki mesaisini doğrudan etkileyerek bir erteleme fırsatına dönüştü.

MAHKEME DURUŞMAYI ERTELEDİ

Netanyahu’nun avukatı Amit Hadad’ın, duruşmanın iptal edilmesi yönündeki talebi İsrail mahkemesi tarafından kabul edildi. Haaretz gazetesinin haberine göre mahkeme, savunmanın sunduğu "diplomatik ve güvenlik" hassasiyetlerini içeren yazılı ve sözlü gerekçelere itiraz etmeyerek yargılamayı ileri bir tarihe erteledi.

Binyamin Netanyahu; kamuoyunda "1000", "2000" ve "4000" dosya adlarıyla bilinen üç ayrı soruşturma kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.

Söz konusu davalarla ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kasım 2025’te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a bir mektup göndererek Netanyahu’nun affedilmesini istediği biliniyor. Daha önce af talebinde bulunmayacağını beyan eden Netanyahu’nun da aynı yılın sonunda Cumhurbaşkanı Herzog’a resmi af başvurusunda bulunduğu kayıtlara geçmişti. (AA)