Netanyahu'ya da gönderme yaptı: Trump Hizbullah'a karşı yine HTŞ'yi önerdi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Hizbullah'a yönelik operasyonlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Suriye'nin bu konuda devreye girebileceğini öne sürdü. Trump, Suriye'deki geçici Şam yönetiminin lideri Şara'yı överken, Hizbullah ile mücadele konusunda Suriye'nin daha ölçülü bir yaklaşım sergileyeceğini iddia etti.

"SURİYE LİDERİ ETKİLEYİCİ BİR LİDER"

Trump, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Suriye orada çalışmaktan memnuniyet duyar. Suriye'nin lideri etkileyici bir lider, Suriye'nin durumunu muazzam şekilde iyileştiriyor. Hizbullah onun düşmanı ama her seferinde binaları yıkmaz."

İSRAİL YERİNE SURİYE VURGUSU

Trump'ın bu açıklaması, daha önce de dile getirdiği Suriye'nin bölgede daha aktif rol oynaması gerektiği yönündeki görüşlerini yinelemesi olarak değerlendirildi. ABD Başkanı, Suriye'nin "Hizbullah ile mücadelede daha etkili olabileceğini, ancak bu mücadelenin İsrail'in yaptığı gibi yıkıcı olmayacağını" belirtti.

NETANYAHU'YA GÖNDERME YAPTI

Trump, Netanyahu'nun ismini vermeden aralarındaki Lübnan tartışmalarına gönderme yaparak HTŞ lideri Şara hakkında "Hizbullah onun düşmanı ama her seferinde binaları yıkmaz" dedi. Trump ile Netanyahu arasında İsrail'in özellikle İran-ABD müzakereleri sırasında Lübnan'daki ateşkesi defalarca bozarak yaptığı saldırılar hakkında tartışmalar yaşanmış Trump özellikle başkent Beyrut'taki İsrail saldırılarına tepki göstererek Netanyahu'ya tepki göstermişti.