Netanyahu'nun yemek yediği otele baskın!

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin başkenti Washington’da bulunduğu otelde protesto edildi.

Netanyahu, Georgetown bölgesindeki Four Seasons Oteli’nde akşam yemeği yediği sırada bir grup gösterici otelin lobisine girdi. Protestocular, Netanyahu’nun bulunduğu restorana ulaşmaya çalıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, otel güvenliğinin göstericileri dışarı çıkarmak için müdahalede bulunduğu görüldü. Müdahale sırasında lobide arbede yaşandı.

"SOYKIRIM YAPIYORSUN KAÇAMAZSIN"

Göstericiler, “Bibi, saklanamazsın, kaçamazsın. Soykırım yapıyorsun” sloganlarıyla Netanyahu’ya tepki gösterdi. Protestocular, Netanyahu'nun savaş suçlusu olduğunu da bağırarak söyledi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze’de savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlendiği iddiaları kapsamında 2024 yılında Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.