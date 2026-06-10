Netanyahu'nun Erdoğan sözlerine Ankara'dan sert tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına Ankara'dan sert tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı ithamlar, Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası kamuoyunu yanıltma çabasından ibarettir. Soykırım uzmanı Netanyahu'nun, gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez. Türkiye olarak, Netanyahu ve işbirlikçileriyle ilgili doğruları en açık dille ifade etmeye devam edeceğiz. Hukuku ve insani değerleri hiçe sayan eylemlerin hesabını uluslararası yargı mercileri önünde vermeleri için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

BAKAN GÜRLEK: SÖZLERİ YOK HÜKMÜNDEDİR

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Netanyahu'yu sert sözlerle eleştirdi. Gürlek "Gazze'de çocukların, kadınların, masum sivillerin üzerine bombalar yağdıran, insanlığın ortak vicdanında mahkum olmuş Binyamin Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz sözleri yok hükmündedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen bir soykırım soruşturmasında şüpheli, kabul edilen iddianamede ise sanık konumunda bulunan Netanyahu'nun, insanlık onurunu savunan Sayın Cumhurbaşkanı'mızı hedef almaya kalkışması tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır" açıklamasını yaptı.

"TARİHİN EN BÜYÜK TUTARSIZLIKLARINDAN BİRİ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise "Gazze'de soykırım suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılananların, insanlığın vicdanı olan Türkiye'ye çamur atmaya çalışması, mazlumların sesi olan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hadsizce hedef alması, tarihin en büyük tutarsızlıklarından biridir. İftira ve propaganda, gerçekleri değiştiremez. İnsanlık vicdanında mahkum olmuş bir zihniyetin iftiraları ne Türkiye'nin duruşunu ne de hakikati değiştirebilir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye, mazlumların sesi olmaya, hakikati savunmaya, zalimin karşısında durmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada İsrail'in bölgedeki faaliyetlerini eleştirmiş, İsrail'in İran, Lübnan ve Suriye'ye yönelik politikalarının bölgesel istikrarsızlığı artırdığını söylemişti.

Erdoğan konuşmasında, Netanyahu'ya yönelik "İsrail aynı anda İran'a saldırmış; yetmemiş, Lübnan'ı işgal etmeye başlamıştır. İsrail, Lübnan'dan çekilmeyi reddetmekte, kanlı operasyonlarını devam ettirmektedir. Lübnan'da katledilenlerin sayısı 3 bin 700'e ulaşmıştır. İsrail eş zamanlı olarak Afrika ülkelerinin ve Akdeniz'i istikrarsız yapmak için sinsi bir çabanın içerisine girmiştir. Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşımıştır, Suriye ve Lübnan bağımsız iki devlettir, ancak bu iki devlet aynı zamanda Türkiye'nin sevgi ve kardeşlik coğrafyasının içinde yer alan iki devlettir” ifadelerini kullanmıştı.

KIBRIS KONUSU VURGULANDI

Cumhurbaşkanı konuşmasının devamında “Kıbrıs adasında bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini biliyoruz ve gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler, siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler. Güya Doğu Akdeniz'de birtakım ham hayallerin peşine düşmüşler. Çok açık söylüyorum; kimse macera peşinde koşmasın, siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kıbrıs Türkünün hak ve hukukuna kast edilirse cevabımız çok net olur, çok da sert olur” sözleriyle Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda da Türkiye'nin hak ve çıkarlarına yönelik olası girişimlere sert karşılık verileceğini belirtmişti.

NETANYAHU'DAN CEVAP

Bu açıklamaların ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından Erdoğan'ı hedef almış, "Antisemitik diktatör Erdoğan; Kürtlere karşı soykırım uygulayan, Hamas terör örgütünü destekleyen, kendi halkına baskı yapan ve siyasi rakiplerini hapse atan biri olarak, İsrail Devleti'ne ahlâk dersi verebilecek son kişidir. İsrail Devleti ve dünyanın en ahlâklı ordusu olan İsrail ordusu Ortadoğu'yu ve tüm dünyayı tehdit eden İran'a ve onun vekil güçlerine karşı kararlı şekilde harekete geçmeye devam edecektir" açıklamasını yapmıştı.