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Netanyahu'nun ABD'de tutuklanacağı tartışılıyordu: Trump son noktayı koydu

ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu tutuklama yönündeki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Trump, Netanyahu'nun ABD'de "hiçbir şekilde" tutuklanmayacağını belirtti.

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Netanyahu'nun ABD'de tutuklanacağı tartışılıyordu: Trump son noktayı koydu

ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eylül ayında BM Genel Kurulu için New York'a gelmesi halinde tutuklanabileceği yönündeki sözlerine yanıt verdi. Trump, TruthSocial platformunda yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun ABD'de "asla tutuklanmayacağını" söyledi.

TRUMP: "NETANYAHU HİÇBİR ŞEKİLDE TUTUKLANMAYACAK"

Trump, paylaşımında "Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken hiçbir şekilde, biçimde veya formda tutuklanmayacaktır" ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı'nın, kendisine göre yakın zamanda 52 bin masum protestocuyu öldüren ve 47 yıldır Amerikan askerleri ile diğerlerinin hayatına mal olan İran'a karşı mücadele ettiğini iddia etti.

"TUTUKLANMASI GEREKENLER İRAN'I YÖNETENLER"

Trump, açıklamasının devamında, asıl tutuklanması gerekenlerin İran'ı bu ölüm ve yıkım döngüsüne sürükleyenler olduğunu öne sürdü. Bu ifadeler, Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) çıkardığı tutuklama kararına ve Mamdani'nin bu kararı uygulama yönündeki açıklamalarına doğrudan bir cevap niteliği taşıyor.

New York Belediye Başkanı Mamdani: Netanyahu'nun yeri LaheyNew York Belediye Başkanı Mamdani: Netanyahu'nun yeri Lahey

MAMDANI NE DEMİŞTİ?

New York Belediye Başkanı Mamdani daha önce yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun New York'a gelmesi halinde "şehir yasalarının tanıdığı yetkiler çerçevesinde hareket edeceklerini" belirterek UCM'nin tutuklama kararını uygulayacaklarına işaret etmişti. Mamdani, Netanyahu için "Onun yeri Lahey'dir" ifadesini kullanmıştı.

UCM'DEN NETANYAHU HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Karar, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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