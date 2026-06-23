Netanyahu'dan Trump'ı kızdıracak çıkış! "ABD'ye bağımlılığı bitirmeliyiz"

ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın ardından İsrail ile ABD arasındaki ilişkilerde yaşanan görüş ayrılıkları sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan ülkenin savunma politikalarına ilişkin dikkat çekici açıklamalar geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin aktardığı bilgiye göre Netanyahu, Gush Etzion'da eğitim gören yedek subaylarla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada İran'a yönelik saldırılara da değinen Netanyahu, bölgedeki sürecin henüz tamamlanmadığını öne sürerek İsrail'in askeri kapasitesini daha da güçlendirmesi gerektiğini savundu.

"KENDİ SİLAHLARIMIZI ÜRETMELİYİZ"

Savunma alanında dışa bağımlılığın azaltılmasının önemine vurgu yapan Netanyahu, İsrail'in gelecekteki güvenliğinin kendi üretim gücüne dayanması gerektiğini belirtti. Bu kapsamda ülkenin bağımsız bir silahlanma altyapısı oluşturmasının zorunlu olduğunu ifade eden Netanyahu, "Kendi bağımsız silahlanma ağımıza ihtiyacımız var. Kendi silahlarımızı üretmeliyiz." dedi.

İsrail'in uzun vadeli stratejik hedeflerine de değinen Netanyahu, ülkenin askeri ve teknolojik kapasitesini yerli imkanlarla geliştirmesinin kritik önem taşıdığını savunarak, gelecekteki konumlarının savunma alanındaki bağımsızlık seviyesine bağlı olacağını ileri sürdü.

Netanyahu'nun açıklamaları, ABD ile güvenlik iş birliğinin geleceğine ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde gelmesi nedeniyle dikkat çekti.