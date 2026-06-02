Netanyahu'dan Lübnan'a saldırılara devam kararı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Lübnan'ın güneyinde saldırılara devam edeceğiz” dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüklerini kaydederek, Lübnan'a yönelik saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.
GÜNEY LÜBNAN'DAKİ OPERASYONLAR SÜRECEK
Trump'a Hizbullah'ın İsrail'e saldırılara devam etmesi durumunda Beyrut'a saldırı düzenleyeceklerini söylediğini belirten Netanyahu, bu tutumunun değişmediğini öne sürdü.
Netanyahu, “İsrail ordusu güney Lübnan'da planlandığı şekilde faaliyetlerine devam edecek” ifadelerini kullandı. (DHA)
