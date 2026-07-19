Netanyahu’dan İspanya’ya karşı Arjantin’e destek

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Arjantin'in İsrail Büyükelçisi Shimon Axel Wahnish'in bir araya geldiği belirtildi. Görüşmede, yarın oynanacak olan 2026 FIFA Dünya Kupası finali öncesinde Arjantin'e destek mesajı iletildi.

MİLEİ'NİN SESLİ MESAJI VE NETANYAHU'NUN YANITI

Görüşme sırasında Büyükelçi Wahnish, Netanyahu'ya Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin sesli mesajını dinletti. Milei mesajında, "Sen benim dostumsun, bizi her zaman destekliyorsun. Benim için Arjantin'i desteklediğini duymaktan mutluluk duydum." ifadelerini kullandı.

Netanyahu ise Milei'nin bu sözlerine, "Javier, sen gerçek bir dostsun. Seni destekliyoruz ve yarın Arjantin'in arkasındayız. Bol şans." karşılığını verdi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN VİDEO VE FORMA HEDİYESİ

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabından yayımlanan videoda, Büyükelçi Wahnish'in Netanyahu'ya Arjantin milli takım forması hediye ettiği görüldü. Arjantin ile İspanya, yarın oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.

İSPANYA'NIN GAZZE TEPKİSİ VE ATTIĞI ADIMLAR

Finaldeki diğer rakip İspanya, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sivil ayrımı gözetmeksizin düzenlediği saldırıları sert bir dille eleştiriyor. Filistin'e desteğini somut adımlarla ileri taşıyan Madrid yönetimi, 28 Mayıs 2024'te Filistin Devleti'ni resmi olarak tanımış ve İsrail'e karşı