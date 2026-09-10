Netanyahu’dan İran ve Hizbullah’a tehdit: Daha fazlası kapıda

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı video mesajda İran ve Hizbullah’a yönelik yeni saldırı tehdidinde bulundu.

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın nükleer kapasitesini yeniden geliştirmeye çalıştığı yönündeki açıklamasını hatırlatarak, İsrail’in buna izin vermeyeceğini savundu.

Netanyahu, “Başkan Trump bu akşam İran’ın yeniden nükleer silahlarla kendini donatmaya çalıştığını açıkladı. Bu doğru” iddiasında bulundu.

İsrail Başbakanı, görevde olduğu sürece İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini savunarak, Lübnan ve İran’a yönelik yeni saldırılar düzenleyecekleri mesajını verdi.

LÜBNAN’IN GÜNEYİNE SALDIRI

Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ile yaptığı ortak açıklamada da İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Ali Tahir Tepesi bölgesini hedef aldığını duyurdu.

Netanyahu, bölgede Hizbullah’a ait olduğu öne sürülen tünellerin imha edildiğini iddia etti.

KATZ’DAN İRAN’A TEHDİT

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da gün içinde yaptığı açıklamada İran’a yönelik tehditte bulunmuştu.

Katz, İran’dan gelecek herhangi bir saldırıya karşılık Tahran’daki temel enerji tesislerinin hedef alınacağını söylemişti.

Netanyahu ise açıklamasını “Daha fazlası kapıda” sözleriyle tamamlayarak İran ve Hizbullah’a yönelik yeni saldırı mesajı verdi.