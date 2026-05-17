Netanyahu'dan İran açıklaması: Dostum Trump ile görüşeceğim

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile İran konusunda bir görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

Netanyahu; İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılar hazırladığı yönündeki haberler üzerine güvenlik kabinesini topladı.

"İRAN KONUSUNDA HER SENARYOYA HAZIRIZ"

Hükümet toplantısında yaptığı konuşmada, "İran konusunda gözlerimiz açık." diyen İsrail Başbakanı, "Bugün, birkaç günde bir yaptığım gibi dostum Trump ile görüşeceğim." ifadelerini kullandı.

Trump'la konuşmasında Çin ziyaretine ilişkin izlenimleri dahil pek çok konuya değineceklerini söyleyen Netanyahu; İran'a düzenleyecekleri muhtemel saldırılara atfen, "Birçok olasılık var. Her senaryoya hazırlıklıyız." dedi.

"HİZBULLAH'IN SALDIRILARINA KARŞI ÖZEL EKİP KURDUK"

Konuşmasında Hizbullah'ın fiberoptik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılara da değinen Netanyahu, "Bugün, fiberoptik İHA'ları etkisiz hale getirme zorluğuyla karşı karşıyayız. Bu, özel bir tehdit türü." ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı, Hizbullah'ın bu saldırılarına karşı çözüm bulmak için özel bir ekip kurdurduğunun da altını çizdi.

ABD ve İsrail'in "gelecek hafta gibi erken bir tarihte" İran'a saldırılar düzenlemeye yönelik yoğun hazırlık yürüttüğü iddiası basına yansımıştı. (AA)