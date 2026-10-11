Netanyahu'dan Husiler'in Suudi Arabistan saldırısına tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Husiler'in Suudi Arabistan'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği, 12 kişinin hayatını kaybettiği ve 309 kişinin yaralandığı saldırıya tepki gösterdi.

NETANYAHU'DAN SALDIRIYA TEPKİ

İsrail Başbakanlık Ofisinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Netanyahu'nun saldırıya ilişkin şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

"Suudi Arabistan’ın Riyad kentindeki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na düzenlenen, 12 masum insanın hayatını kaybetmesine ve yüzlercesinin yaralanmasına yol açan korkunç terör saldırısını en sert ifadelerle kınıyorum.

İsrail halkı adına, katledilenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Terörizm masum insanları hedef alır; korku ve istikrarsızlık yaymayı amaçlar. Kararlılıkla üzerine gidilmelidir.

İsrail; tehditlere karşı birlik içinde duran, halkını koruyan ve bölgemizdeki tüm halklar için güvenlik, iş birliği ve refah dolu bir gelecek inşa eden güçlü bir Orta Doğu’yu sabırsızlıkla beklemektedir."