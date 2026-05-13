Netanyahu'dan BAE'ye 'gizli' ziyaret

Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik son dönemde düzenlenen saldırıların ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sürpriz bir ziyarete imza attı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun gizli bir şekilde BAE'yi ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada İsrail Başbakanı'nın, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed el-Nahyan ile görüştüğü ifade edildi.

13 Mayıs'ta gerçekleştirilen ziyarete ilişkin İsrail Başbakanlık Ofisi'nden şu açıklama yapıldı:

"Kükreyen Aslan Operasyonu'nun (Operation Roaring Lion) ortasında Başbakan Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli bir ziyaret gerçekleştirerek burada BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed ile bir araya geldi. Bu ziyaret, İsrail ve BAE arasındaki ilişkilerde tarihi bir dönüm noktasının yaşanmasını sağladı."