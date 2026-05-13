Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya Netanyahu'dan BAE'ye 'gizli' ziyaret

Netanyahu'dan BAE'ye 'gizli' ziyaret

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne 'gizli' bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti.

Netanyahu'dan BAE'ye 'gizli' ziyaret

Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik son dönemde düzenlenen saldırıların ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sürpriz bir ziyarete imza attı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun gizli bir şekilde BAE'yi ziyaret ettiği belirtildi.

Dört Arap ülkesinden İran'ın BAE'ye yönelik saldırısına kınamaDört Arap ülkesinden İran'ın BAE'ye yönelik saldırısına kınama

NETANYAHU'DAN BAE'YE GİZLİ ZİYARET

Açıklamada İsrail Başbakanı'nın, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed el-Nahyan ile görüştüğü ifade edildi.

13 Mayıs'ta gerçekleştirilen ziyarete ilişkin İsrail Başbakanlık Ofisi'nden şu açıklama yapıldı:

"Kükreyen Aslan Operasyonu'nun (Operation Roaring Lion) ortasında Başbakan Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli bir ziyaret gerçekleştirerek burada BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed ile bir araya geldi. Bu ziyaret, İsrail ve BAE arasındaki ilişkilerde tarihi bir dönüm noktasının yaşanmasını sağladı."
İsrail Lübnan'a ölüm yağdırıyor! Can kaybı 2 bin 882'ye yükseldiİsrail Lübnan'a ölüm yağdırıyor! Can kaybı 2 bin 882'ye yükseldi
Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
İsrail Birleşik Arap Emirlikleri Netanyahu
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro