Netanyahu yönetiminden üst üste açıklamalar: İsrail İran'a saldırılara katılacak mı?

ABD ile İran arasında artan gerilim, İsrail'in savaş gündemini de hareketlendirdi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, düzenlenen güvenlik istişare toplantısında, ülkesinin her türlü senaryoya hazırlandığını vurguladı. İsrail yönetimi ve basınından İran'a karşı savaşa katılıma işaret eden birçok işaret geldi.

KATZ'DAN İRAN'A TEHDİT GİRİŞİMİ

Katz, toplantıda yaptığı açıklamada, "İsrail her ihtimale karşı hazırlanıyor. Eğer İran İsrail'e saldırırsa - ezici bir darbe alacaktır" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'DAN SAVAŞ DÖNEMİ TOPLANTISI

Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD-İran arasındaki gerilimin tırmanması nedeniyle cuma günü öğle saatlerinde güvenlik kabinesini toplantıya çağıracağını duyurdu. Genişletilmiş bakanlar kurulu toplantısının ise pazar günü gerçekleştirilmesi planlanıyor.

TEL AVİV YETKİLİLERİNDEN İRAN SAVAŞI AÇIKLAMASI

İsrailli yetkililere dayandırılan bir İsrail basını haberine göre ise bölgedeki gelişmelere ilişkin, "Tırmanışa doğru gidiyor gibi görünüyoruz ve Amerikalılar İran'a müzakere masasına dönmesi ya da sonuçlarına katlanması yönünde ağır bir baskı uyguluyor. Amerikalıların İsrail'den katılmasını isteyebileceği ihtimali var, ancak bunu istiyor gibi görünmüyorlar. Trump'ın bu tehdidi İranlılara karşı bir koz olarak kullanması işine geliyor" ifadelerine yer verdi. Tel Aviv'deki yetkililer ise İsrail'in yalnızca saldırıya uğraması durumunda çatışmaya dahil olacağını iddia ediyor.