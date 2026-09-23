Netanyahu Trump’tan yardım istedi, beklediğini bulamadı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail’in talebine rağmen İngiltere’nin Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimlerine yönelik yaptırımlarına karşı harekete geçmediği bildirildi. The Times of Israel’in analizine göre, İsrail yönetimi Washington’dan İngiltere ve yaptırım kararına katılan diğer Batılı ülkeler üzerinde baskı kurmasını istedi ancak aradan yaklaşık iki hafta geçmesine rağmen ABD’den herhangi bir müdahale gelmedi.

İngiltere, 8 Eylül’de Batı Şeria’daki İsrail'in yasa dışı yerleşimlerinden yapılan ürünlere ithalat yasağı getireceğini ve yerleşimlerin genişlemesine katkı sağlayan şirket ve kişilere yaptırım uygulayacağını açıklamıştı. Londra’nın kararına Fransa, Kanada ve 11 Batılı ülke daha destek vermişti. İngiliz hükümeti, özellikle Batı Şeria’daki yerleşim faaliyetleri ve E1 bölgesindeki yeni yerleşim planının kararın arkasındaki temel gerekçeler olduğunu açıklamıştı.

TRUMP KARARA KARŞI ÇIKMADI

İsrail yönetimi ise yaptırımlara sert tepki göstermişti. İsrailli bir yetkiliye göre Kudüs, yaptırım planlarının hızla hayata geçirilmesini önlemek amacıyla Washington’dan müdahale etmesini istedi. Ancak ABD Başkanı Trump’ın İngiltere Başbakanı Andy Burnham tarafından önceden bilgilendirilmesine rağmen karara karşı çıkmadığı belirtildi. Batılı bir yetkili, Trump’ın Burnham ile yaptığı görüşmede İngiltere’den kararını ertelemesini istemediğini aktardı.

LONDRA GEREKÇELERİNİ ANLATTI

Trump ise 9 Eylül’de İngiltere’nin kararına ilişkin soruya, İsrail ve İngiltere ile konuşarak yaptırım kararının neden alındığını öğrenmek istediğini söylemişti. Ancak 22 Eylül’de New York’ta Burnham ile yaptığı görüşmede konu yeniden gündeme geldiğinde Trump bu kez yaptırımlardan haberdar olmadığını söyledi.

Trump, Burnham’a "Kararı bilmiyorum. Siz bu kararı biliyor musunuz?" diye sordu. Burnham ise İngiltere’nin neden böyle bir adım attığını Trump’a açıklayarak, İsrail’in E1 bölgesindeki yerleşim projesinde ilerlemesinin ve Batı Şeria’daki gelişmelerin Londra’yı harekete geçmeye ittiğini belirtti.

WASHINGTON NETANYAHU'NUN POLİTİKALARINDAN RAHATSIZ

The Times of Israel, Trump’ın tutumunun Washington ile İsrail arasındaki yaklaşımda dikkat çekici bir tablo ortaya koyduğunu yazdı. Haberde, ABD yönetiminde İsrail hükümetinin Batı Şeria’daki yerleşim politikaları ve yerleşimci şiddetini kontrol altına almamasına yönelik rahatsızlığın arttığı belirtildi.

İsrail’in Washington’dan yardım talebine rağmen Trump’ın İngiltere’ye baskı yapmaması, Londra ile ilişkileri koruma ve bölgedeki daha geniş diplomatik girişimleri sürdürme hesabıyla da ilişkilendirildi. Böylece Netanyahu’nun yardım talebine rağmen Trump, bu kez İsrail Başbakanı’na beklediği desteği vermedi.