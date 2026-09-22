Netanyahu New York Belediye Başkanını tehdit etti: BM'ye geliyorum

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD'ye gidecek olan Netanyahu, kendisine "savaş suçlusu" dediği için New York Belediye Başkanı Mamdani'yi tehdit etti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Gazze’de işlenen savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında 2024 yılında tutuklama emri çıkarmıştı.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani de kısa süre önce "Netanyahu savaş suçlusudur" başlığıyla videolu açıklama yayımladı. Mamdani, Netanyahu'nun ABD'yi ziyaret etmesi halinde federal makamlara tutuklama kararını uygulama çağrısında bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, sosyal medya hesabından "Mamdani, BM'ye seni ifşa etmeye geliyorum" tehdidiyle bir video mesaj yayımladı.

Netanyahu, Mamdani'yi Hamas'ı desteklemekle suçladı ve New York'taki Yahudilere karşı kışkırttığını ileri sürerek, "BM'ye geliyorum. Senin hakkında gerçekleri söyleyeceğim." diye tehdit etti.

Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler konuşmasının ardından New York'tan hemen ayrılacağı duyuruldu.

"NETANYAHU'NUN YERİ LAHEY'DİR"

Mamdani, Netanyahu'nun tutuklamaya yönelik bağımsız yasal yetkileri bulunmadığını ancak federal hükümetin bu adımı atması gerektiğini vurguladı.

Netanyahu'yu "soykırım mimarı" şeklinde niteleyerek New York'ta yerinin olmadığını kaydeden New York Belediye Başkanı, "Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum. O, UCM tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu." sözlerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Mamdani'nin açıklamasından kısa bir süre sonra Netanyahu'nun "Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken hiçbir şekilde tutuklanmayacağını" söyledi. (AA)