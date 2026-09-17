Nepal'deki sel felaketinde bilanço artıyor: Bin 410 kişi yaşamını yitirdi

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Nepal’in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketinin ardından bilanço ağırlaşıyor. Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu (NDRRMA), felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 1410’a yükseldiğini açıkladı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 6 bin 145 kişiden halen haber alınamadığı bildirildi. Kayıp kişiler arasında 587 yabancı turistin de bulunduğu belirtildi.

Yetkililer, ekiplerin selden etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Yürütülen operasyonlar kapsamında şu ana kadar 13 bin 756 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.

NDRRMA’nın açıklamasında, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgelerde ekiplerin kayıp kişilere ulaşmak için faaliyetlerine devam ettiği belirtildi. Felaketin ardından yürütülen operasyonlarda kurtarılanların sayısının 13 bin 756’ya ulaşması, çalışmaların geniş kapsamlı şekilde sürdürüldüğünü ortaya koydu. (DHA)