Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya Nepal'deki sel felaketinde bilanço artıyor: Bin 410 kişi yaşamını yitirdi

Nepal'deki sel felaketinde bilanço artıyor: Bin 410 kişi yaşamını yitirdi

Nepal'de 26 Ağustos'ta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1410'a yükseldiği, 6 bin 145 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Nepal'deki sel felaketinde bilanço artıyor: Bin 410 kişi yaşamını yitirdi

Nepal’in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketinin ardından bilanço ağırlaşıyor. Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu (NDRRMA), felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 1410’a yükseldiğini açıkladı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 6 bin 145 kişiden halen haber alınamadığı bildirildi. Kayıp kişiler arasında 587 yabancı turistin de bulunduğu belirtildi.

Yetkililer, ekiplerin selden etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Yürütülen operasyonlar kapsamında şu ana kadar 13 bin 756 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.

Nepal'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 903'e yükseldi, 4 bini aşkın kayıpNepal'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 903'e yükseldi, 4 bini aşkın kayıp

NDRRMA’nın açıklamasında, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgelerde ekiplerin kayıp kişilere ulaşmak için faaliyetlerine devam ettiği belirtildi. Felaketin ardından yürütülen operasyonlarda kurtarılanların sayısının 13 bin 756’ya ulaşması, çalışmaların geniş kapsamlı şekilde sürdürüldüğünü ortaya koydu. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Sel Doğal Afet Ölüm
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro