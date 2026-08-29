Nepal'deki felakette ölü sayısı 579'a yükseldi

Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen sel felaketinde can kaybı giderek artıyor. Yerel basında yer alan haberlere göre, Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 579'a ulaştığı bildirildi.

CAN KAYBI 579'A YÜKSELDİ

Felakette yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin güncel veriler paylaşılırken, sel suları nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların büyük hasar gördüğü ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği belirtildi. Sel sularının cansız bedenleri sürüklemesi nedeniyle arama çalışmalarının Rasuwa'nın yanı sıra Nuwakot, Dhading, Gorkha, Tanahun, Chitwan ve Nawalparasi bölgelerinde de yoğunlaştığı aktarıldı. Morglarda yer kalmaması üzerine bölgede geçici tesisler kurulmaya başlandı.

KAYIP SAYISI 1924'E ULAŞTI

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu'nun açıklamasına göre, arama kurtarma çalışmaları kapsamında yaklaşık 4 bin kişi sel bölgelerinden kurtarıldı. Ancak 517'si yabancı uyruklu olmak üzere 1924 kişinin halen kayıp olduğu bildirildi. Kayıp kişilerin bulunması ve selden etkilenen bölgelere yardım ulaştırılması için 15 bin güvenlik personelinin arama kurtarma çalışmalarında görev yaptığı ifade edildi.

TİBET'TE DE CAN KAYBI VAR

Nepal'deki sel felaketinin etkileri sınır ötesine de yayıldı. Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde de sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.

UZMANLAR BUZUL ÇÖKMESİNE İŞARET EDİYOR

Felaketin ardından ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklamış, daha sonra verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etti. Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar ise selin, bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtti.