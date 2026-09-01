NATO'nun Baltık hattında gerilim! İHA'lar Estonya'ya girdi, Türk jetleri havalandı

Estonya'nın hava sahası, 1 Eylül gecesi insansız hava araçlarının hareketliliği nedeniyle alarma geçti. Estonya Savunma Kuvvetleri, ülkenin doğu sınırı boyunca ilerleyen bazı İHA'ların hava sahasına girdiğini açıklarken, NATO'nun Ämari Hava Üssü'nde konuşlu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçakları acil müdahale için havalandı.

Estonya Savunma Kuvvetleri Stratejik İletişim Departmanı Başkanı Albay Uku Arold, İHA'ların hem Estonya'nın hem de Letonya'nın doğu sınırları boyunca hareket ettiğini ve bazı araçların Estonya topraklarına girdiğini bildirdi. Estonya Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Riivo Valge ise olaylardan birinde bir İHA'nın güneydoğuda Estonya sınırını geçtiğini, başka bir İHA'nın ise Narva yönüne doğru ilerlediğini açıkladı. Yetkililer, araçların davranışlarının öngörülemez olduğunu belirtti.

"İHA GÖRÜRSENİZ SIĞINAKLARA GİDİN"

İlk hava tehdidi uyarısı yaklaşık saat 03.00'te Estonya'nın Lääne-Viru ve Ida-Viru bölgelerinde yaşayanlara gönderildi. Yaklaşık 45 dakika sonra uyarının kapsamı Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru ve Põlva bölgelerine genişletildi.

Vatandaşlara gönderilen mesajlarda, "Bir drone görürseniz sığınak arayın" ifadesi kullanıldı. Bölgede yaşayanlar gece saatlerinde savaş uçaklarının seslerini duyduklarını bildirdi.

Estonya Savunma Kuvvetleri, durumun sabah saatlerinde kontrol altına alındığını ve hava tehdidi uyarısının kaldırıldığını açıkladı. Hava Kuvvetleri Komutanı Valge, İHA'ların Estonya'ya düşmediğini ve Türk savaş uçaklarının herhangi bir ateş açmadığını belirtti.

TÜRK F-16'LARI HAVALANDI

İHA alarmına karşı havalanan savaş uçaklarının, Ämari Hava Üssü'nde NATO görevi kapsamında konuşlu bulunan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'lar olduğu açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin 1 Ağustos-30 Kasım 2026 tarihleri arasında Estonya'daki NATO hava polisliği görevini üstlendiğini ve bu kapsamda 5 F-16'nın Ämari'de konuşlandırıldığını bildirmişti. Türk unsurlarının NATO'nun müşterek hava savunma faaliyetlerine katkı sağladığı ve 7 gün 24 saat alarm-reaksiyon görevi yürüttüğü belirtildi.

NATO'nun Baltık hava güvenliği misyonunda savaş uçakları, gerekli görülmesi halinde havalanarak hava sahasına yaklaşan veya giren hava araçlarını tespit ve takip ediyor. Ämari, Baltık ülkelerindeki NATO hava güvenliği faaliyetlerinin önemli üslerinden biri konumunda.

İHA'LARIN ADRESİ HENÜZ NETLEŞMEDİ

Estonya makamları, hava sahasına giren İHA'ların hangi ülkeye ait olduğunu şu aşamada açıklamadı. Ancak olay, Rusya-Ukrayna savaşının Baltık bölgesine taşan hava tehdidi tartışmalarının yeniden gündeme gelmesine yol açtı.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, NATO'nun gelişmeye hızlı şekilde karşılık verdiğini belirterek ittifakın müttefik topraklarını savunmaya hazır olduğunu söyledi. Tsahkna, yaşananları Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın bölgeye yansıması olarak değerlendirdi ve Moskova üzerindeki baskının artırılması çağrısında bulundu.

Estonya'da daha önce de Ukrayna'nın Rusya'daki hedeflere yönelik saldırıları sırasında benzer hava tehditleri yaşanmıştı. Estonya makamları, GPS sinyallerinin karıştırılması veya rotadan çıkan İHA'ların Baltık ülkelerinin hava sahasına yaklaşabildiğine dikkat çekmişti.

RUSYA'NIN BALTIK SINIRINDA YOĞUN İHA SALDIRISI

Estonya'daki alarm, Rusya'nın Leningrad bölgesinde yaşanan yoğun İHA saldırılarıyla aynı saatlere denk geldi.

Rus yetkililer, Ukrayna tarafından gönderildiği belirtilen çok sayıda İHA'nın Leningrad bölgesinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İlk açıklamalarda 38 İHA'nın düşürüldüğü bildirilirken, daha sonraki Rus açıklamalarında toplam sayının 52'ye çıktığı belirtildi.

Saldırıların önemli merkezlerinden biri, Rusya'nın Baltık Denizi kıyısındaki stratejik Ust-Luga Limanı oldu. Limanda İHA saldırısı sonrası yangın çıktığı ve tesislerde hasar meydana geldiği bildirildi. Ust-Luga, Rusya'nın petrol ve petrol ürünleri ihracatında önemli merkezlerden biri olması nedeniyle stratejik önem taşıyor.

LETONYA VE FİNLANDİYA DA ALARMA GEÇTİ

İHA hareketliliği Estonya ile sınırlı kalmadı. Letonya'nın Rusya sınırına yakın Alūksne bölgesinde de hava sahası uyarısı yapıldı. Finlandiya Savunma Kuvvetleri ise Finlandiya Körfezi'nin doğusunda olası İHA tehdidi nedeniyle hava ve deniz trafiğine yönelik geçici kısıtlamalar uyguladı.

Baltık bölgesinde İHA tehdidinin son haftalarda artması, NATO'nun doğu kanadındaki hava savunma tedbirlerini de daha görünür hale getirdi. Nitekim 14 Ağustos'ta Letonya hava sahasına giren bir İHA, NATO savaş uçakları tarafından düşürülmüş; operasyona Estonya'da konuşlu Türk F-16'ları da katılmıştı. İHA, NATO açıklamalarına göre İtalyan Eurofighter tarafından etkisiz hale getirilmişti.

TÜRK JETLERİ TATBİKATTA GÖREV ALMIŞTI

Türk F-16'larının Estonya'daki görevi, İHA tehdidine karşı hazırlıkların artırıldığı bir döneme denk geldi.

Ağustos ayında Baltık bölgesinde düzenlenen karşı İHA faaliyetlerinde Türk savaş uçakları da görev aldı. NATO'nun bölgedeki hava savunma kabiliyetini güçlendirmeye yönelik tatbikatlarda İHA hedeflerinin savaş uçakları tarafından tespit ve önlenmesi çalışıldı.

Milli Savunma Bakanlığı da Türkiye'nin Estonya'daki görevinde 7 gün 24 saat alarm-reaksiyon faaliyeti yürüttüğünü açıklamıştı. Ayrıca 21 Ağustos'ta Estonya'da görev yapan iki Türk F-16'sı kısa süreli olarak Letonya'ya intikal ederek Baltık hava güvenliği görevi kapsamında faaliyet gösterdi.

NATO'NUN BALTIK HATTINDA ALARM SEVİYESİ YÜKSELİYOR

Estonya'daki son gelişme, Rusya-Ukrayna savaşının hava sahası üzerindeki etkilerinin Baltık ülkelerinde nasıl bir güvenlik baskısı oluşturduğunu bir kez daha ortaya koydu.

NATO'nun Baltık hava güvenliği görevi, Rusya sınırına yakın bölgelerde artan İHA ve hava aracı hareketliliği nedeniyle kritik önem taşıyor. Estonya, Letonya ve Finlandiya'da aynı gece yaşanan gelişmelerin ardından ittifakın doğu kanadında hava savunma ve erken uyarı mekanizmalarının hazır tutulduğu görüldü.

Estonya'daki son alarm ise herhangi bir çatışmaya dönüşmeden sona erdi. Ancak İHA'ların kaynağının henüz açıklanmamış olması ve aynı saatlerde Rusya'nın Leningrad bölgesinde geniş çaplı İHA saldırılarının gerçekleşmesi, Baltık hattındaki hava güvenliği endişelerini yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.