NATO Zirvesi öncesi başkentte güvenlik kalkanı! 15 gün boyunca olağanüstü önlem

Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi için hazırlıklar hız kazandı. Dünyanın birçok ülkesinden liderler, heyetler ve üst düzey yetkililerin katılacağı organizasyon öncesinde başkent genelinde kapsamlı güvenlik ve ulaşım planı devreye alındı.

Zirve kapsamında Esenboğa Havalimanı çevresi, etkinliğin gerçekleştirileceği alanlar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu Söğütözü bölgesi, delegasyonların kullanacağı güzergahlar ve konaklayacakları otellerin çevresi özel güvenlik bölgesi ilan edileceği belirtildi. Yetkililer tarafından "kırmızı alan" olarak tanımlanan bu noktalarda araç ve yaya girişleri sıkı kontroller altında gerçekleştirilecek.

40 BİN PERSONEL GÖREV YAPACAK

Ankara'da alınan tedbirlerin yalnızca zirve günleriyle sınırlı kalmayacağı ifade edildi. Başkentte 1-15 Temmuz tarihleri arasında hiçbir gösteri ve yürüyüşe izin verilmeyeceği belirtilirken güvenlik güçlerinin olası provokasyonlara karşı geniş çaplı önlem alacağı açıklandı.

Zirvenin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla emniyet ve jandarma teşkilatlarından toplam 40 bin personel sahada görev yapacak. Üniformalı ekiplerin yanı sıra sivil polisler de güvenlik çalışmalarına destek verecek. Liderlerin ve heyetlerin konaklayacağı 15 otelin bulunduğu bölgelerde de ek koruma tedbirleri uygulanacağı bildirildi.

ŞEHRE GİRİŞ ÇIKIŞLARDA SIKI KONTROL

Başkent genelindeki mevcut Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına ilave olarak yaklaşık 100 kritik noktaya yüksek teknolojili gözcü kameralar yerleştirileceği böylece zirve süresince Ankara'nın birçok noktasının anlık olarak takip edileceği açıklandı.

Esenboğa Havalimanı'nda da olağanüstü güvenlik uygulamaları devreye alındı. Yurt dışından gerçekleştirilecek bazı uçuşlara yönelik kısıtlamalar uygulanırken, havalimanı çevresindeki denetimlerin artacağı bildirildi. Ankara'ya kara yoluyla giriş yapan araçlar ve yolcuların da daha sıkı kontrollerden geçirileceği ifade edildi.

ULUSLARARASI BİLGİ ALIŞVERİŞİ

Yetkililer, yalnızca liderler ve resmi heyetler için değil, zirve programları kapsamında çeşitli etkinliklere katılacak lider eşleri için de ayrı güvenlik planları hazırladı. Kültürel gezi ve ziyaret programlarında görev yapacak ekipler önceden belirlenerek güzergahlarda özel tedbirler alınacak.

Güvenlik planlamasının önemli başlıklarından biri de yurt dışından gelebilecek protesto girişimlerine karşı oluşturuldu. Güvenlik birimleri tarafından takip edilen ve daha önce çeşitli ülkelerde eylemlere karıştığı bildirilen kişilerle ilgili uluslararası bilgi paylaşımı yapılacak. Haklarında istihbarat raporu bulunan bazı kişilerin Ankara'ya girişine izin verilmeyeceği, bu kapsamda Esenboğa Havalimanı'nda özel kontroller uygulanacağı belirtildi.

GEÇEN YILDAN DAHA KALABALIK OLACAK

Hazırlıkların, geçen yıl gerçekleştirilen NATO Zirvesi'ne yaklaşık 6 bin kişinin katılmış olması dikkate alınarak yürütüldüğü öğrenildi. Yetkililer, benzer hatta daha yüksek katılım ihtimaline göre tüm senaryoları değerlendirmeye aldı.

Öte yandan zirve güvenliğine ilişkin son değerlendirmeler İçişleri Bakanlığı'nda düzenlenen kapsamlı toplantıda ele alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilgili kurumların üst düzey yöneticileri katıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan sunumlarda alınacak tedbirler ayrıntılı şekilde masaya yatırıldı. Yetkililer, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin huzur ve güven ortamında tamamlanması için hazırlıkların aralıksız sürdüğünü bildirdi.