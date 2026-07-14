NATO üyesi ülkede siber saldırı krizi: Rus büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Hollanda, Rusya'yı siber saldırılar yoluyla kamu kurumlarının ağlarına ve kritik altyapıya sızarak sabotaj yapmakla suçladı. Dışişleri Bakanı Tom Berendsen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Avrupa'daki ülkeleri hedef alan siber saldırılarına sert tepki gösterdi.

RUS BÜYÜKELÇİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

Berendsen, paylaşımında "Rus siber saldırıları, Avrupa'nın güvenliğini ve istikrarını tehdit ediyor. Bu nedenle bugün AB'de olaya karışan 13 kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladık. Ayrıca açıklama talep etmek için Rus büyükelçiyi dışişlerine çağırıyorum" ifadelerini kullandı. Bakan, Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rus büyükelçisine iletilecek mesajın son derece açık olduğunu, Rusya'nın yaptıklarının farkında olduklarını ve bu durumu kabul etmediklerini belirtti.

AB'DEN 13 KİŞİ VE KURULUŞA YAPTIRIM

Hollanda'nın bu adımı, Avrupa Birliği ile eş zamanlı olarak gerçekleşti. AB, Rusya kaynaklı siber saldırılara karıştığı belirlenen 13 kişi ve kuruluşa yaptırım kararı aldı. Bu gelişme, Avrupa'nın siber güvenlik tehditlerine karşı ortak bir tavır sergilediğini gösteriyor.

SİBER TEHDİTLER VE UKRAYNA DESTEĞİ

Berendsen, siber saldırılar nedeniyle Ukrayna'ya verilen desteğin azalmayacağını, aksine tam desteklerini sürdüreceklerini vurguladı. Rusya kaynaklı siber tehditlerin ve hibrit tehditlerin giderek daha büyük ölçekte görüldüğünü kaydeden Bakan, bu tehditlere karşı uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çekti.

(AA)