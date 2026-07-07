NATO liderinin eşine Ankara izni çıkmadı

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin aktardığına göre, İspanyol hükümeti mahkemenin kararını "şaşkınlıkla" karşıladı. Başbakanlık kaynakları, Begona Gomez'in Ankara ziyaretine izin verilmezken Londra seyahatinin onaylanmasını "anlaşılmaz" olarak değerlendirdi. Hükümet yetkilileri, söz konusu kararın davaya bakan yargı makamlarının "orantısız tutumunun" bir göstergesi olduğunu savundu.

MAHKEME GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Begona Gomez'in yurt dışına çıkış talebi, NATO Zirvesi'nde eşi Başbakan Pedro Sanchez'e eşlik etmek ve ardından kızının Londra'daki mezuniyet törenine katılmak amacıyla yapılmıştı. Dosyaya bakan hakim Antonio Viejo, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olmaması ve adli iş birliği açısından değerlendirmelerini gerekçe göstererek Gomez'in Ankara ziyaretine izin vermedi. Kararda ayrıca, Gomez'in NATO Zirvesi'ne "aktif bir görev üstlenmekten ziyade kurumsal nezaket gereği davet edildiği" ifade edildi. Buna karşılık hakim, İngiltere'nin AB üyesi olmamasına rağmen İspanya ile adli iş birliği ilişkilerinin güçlü olması ve seyahatin kızının mezuniyet töreni gibi kişisel bir amaç taşıması nedeniyle Londra ziyaretine izin verdi.

DÖRT SUÇLAMAYLA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Begona Gomez hakkında "nüfuz ticareti, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla soruşturma yürütülüyor. Soruşturma kapsamında ülkeden kaçma şüphesi gerekçesiyle pasaportuna geçici olarak el konulan Gomez, 24 Haziran'da pasaportunu mahkemeye teslim etmişti. İspanya basınına göre Begona Gomez, ülke tarihinde pasaportuna el konulan ilk başbakan eşi olarak kayıtlara geçti.

(AA)