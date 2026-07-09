NASA, Ay ve Mars'ta yaşam için başvuruları almaya başladı: Astronot olmaya gerek yok!

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, gelecekteki insanlı Ay ve Mars seferlerine hazırlık amacıyla Dünya'dan ayrılmadan bir yıl sürecek yeni bir simülasyon görevi için gönüllü aramaya başladı. Başvuruları Temmuz 2026 itibarıyla başlayan bu deneysel görev, uzay ortamını taklit eden kapalı alanlarda zorlu testleri içeriyor.

HOUSTON'DA DEV SİMÜLASYON

NASA, fiziksel ve psikolojik olarak zorlu testleri geçebilecek Amerikan vatandaşları veya yeşil kart sahipleri arasından katılımcı seçecek. Uzay yolculuğunu uçtan uca canlandıracak bu yeni göreve Moon and Mars Exploration Analog adı verildi.

Gönüllüler, Teksas'taki Johnson Uzay Merkezi'nde yer alan iki farklı kapalı yaşam alanında kalacak. Katılımcılar uzay aracı simülasyonu sunan HERA ile yüzey üssü simülasyonu sağlayan CHAPEA modüllerinde ter dökecek.

BİR YIL BOYUNCA İZOLE YAŞAYACAKLAR

Görevin en erken Ağustos 2027 tarihinde başlatılması planlanıyor. Seçilen kişiler 12 ay boyunca dış dünyadan tamamen izole bir hayat sürecek. Eğitim ve veri toplama süreçleriyle birlikte toplam katılım taahhüdü 14 ayı bulacak.

Adayların 30 ile 55 yaş arasında olması ve boylarının en fazla 188 santimetre seviyesinde kalması gerekiyor. Gönüllüler artırılmış gerçeklik gözlükleriyle astronot görevleri yapacak, simüle edilmiş uzay yürüyüşleri gerçekleştirecek ve bilimsel deneyler yürütecek.

İKİ BÜYÜK PROGRAM İLK KEZ BİRLEŞİYOR

NASA daha önce derin uzay uçuşlarının izolasyon etkilerini ölçmek için HERA programını yürütmüştü. Mars yüzeyindeki yaşamı test etmek için ise 3D yazıcıyla üretilen habitatta CHAPEA programı uygulanmıştı.

Bu yeni görev ise önceki iki ayrı programı tek bir çatı altında birleştirerek bir ilke imza atıyor. Gönüllüler önce HERA modülünde gezegenler arası yolculuk sürecini yaşayacak, ardından CHAPEA modülüne geçerek yüzey üssünde konaklamayı deneyimleyecek.

Buradan elde edilecek veriler, NASA'nın kalıcı Ay operasyonlarını hedefleyen Artemis programına zemin hazırlayacak.