Nadir çiçek için çıktıkları yolculuk kabusa dönüştü! Timsahlara atılan çiftin sır perdesi aralandı

Güney Afrika’da yıllardır çözülemeyen bir kayıp vakası, sekiz yıl sonra yargı kararıyla netlik kazandı. 2018 yılında ülkenin kuzeydoğusundaki bir doğa gezisi sırasında ortadan kaybolan İngiliz botanikçiler Rod Saunders ve eşi Rachel Saunders’ın öldürüldüğü kesinleşti.

Durban Yüksek Mahkemesi’nde görülen davada, Sayefundeen Del Vecchio, eşi Bibi Patel ve aynı evde yaşayan Mussa Jackson; çifte cinayet, adam kaçırma, soygun ve hırsızlık gibi ağır suçlardan mahkûm edildi.

ÇİÇEK TÜRLERİNİ ARAŞTIRMAYA GİTMİŞLERDİ

Olayın başlangıcı, çiftin nadir bitki türlerini araştırmak için çıktıkları saha çalışmasına dayanıyor. Dünya çapında yabani çiçek tohumlarıyla tanınan Saunders çifti, Şubat 2018’de özellikle glayol türü üzerine araştırma yapmak üzere bölgeye gitmişti. Yolculuk sırasında bir BBC yapım ekibine kısa bir röportaj veren çift, bu görüşmeden kısa süre sonra kaybolmuştu.

Soruşturma dosyasına göre saldırı, Ngoye Ormanı yakınlarında kamp kurmaya hazırlanan çiftin hedef alınmasıyla başladı. Mahkeme kayıtlarında yer alan bulgulara göre saldırganlar, çiftin kişisel ve finansal bilgilerine ulaşmak için şiddet uyguladı ve zorla bilgi almaya çalıştı.

Adli tıp raporları, Rachel Saunders’ın ağır kesici darbelerle yaşamını yitirdiğini, Rod Saunders’ın ise yoğun fiziksel saldırı sonucu öldüğünü ortaya koydu.

CİNAYET ÖNCEDEN PLANLANMIŞ

Cinayetin ardından cesetlerin bir araca yerleştirilerek bölgeden uzaklaştırıldığı, daha sonra nehir kenarına götürülerek timsahların bulunduğu suya bırakıldığı belirtildi. Parçalanmış kalıntıların günler sonra kıyıya vurmasıyla olay ortaya çıktı.

Soruşturmanın en dikkat çekici delillerinden biri ise dijital yazışmalar oldu. Sanıklar arasında geçen mesajlarda "Kafirleri öldürün. Cesetlerin asla bulunmaması çok önemli" gibi ifadeler geçerken, çiftin hedef olarak belirlendiği ve saldırının önceden planlandığına dair yazışmalar yer aldı. Ayrıca olay sonrası yapılan harcamaların kısa sürede yüksek meblağlara ulaşması, polis ekiplerini şüphelilerin izine götürdü.

CEZALARI BEKLENİYOR

Evlerde yapılan aramalarda IŞİD bayrağına ulaşıldığı bildirildi. Ancak davada terör bağlantılı ayrı bir suçlama yöneltilmedi.

Mahkeme, sanıkların cezalarının 19 Haziran’da açıklanacağını duyurdu. Güney Afrika yasalarına göre sanıklar, müebbet hapis dahil olmak üzere en ağır cezalarla karşı karşıya kalabilir.