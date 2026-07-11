Mutluluğunu paylaşmıştı... Genç fenomen 27'nci kattan düşerek hayatını kaybetti!

27 yaşındaki Brezilyalı model ve sosyal medya fenomeni Kauana Bilhar, Dubai'de kaldığı gökdelenin 27'nci katından düşerek hayatını kaybetti. Genç fenomenin ölümü, hem ailesini hem de takipçilerini yasa boğarken, olayın nasıl gerçekleştiği ise henüz aydınlatılamadı.

Bilhar'ın yaşamını yitirdiğini ilk doğrulayan isim annesi Darla Bilhar oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kızının ölüm haberini duyuran anne, ardından cenaze işlemleri ve resmi süreci takip edebilmek için Dubai'ye gitti.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, olay sırasında Bilhar'ın yanında kısa süre önce nişanlandığı Barbara Abrantes bulunuyordu. Genç modelin hayatını kaybettiği haberinin ailesine de Abrantes tarafından verildiği aktarıldı.

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Dubai'deki yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını açıkladı. İlk incelemelerde Bilhar'ın ölümünün intihar, kaza veya olası bir cinayet sonucu meydana gelip gelmediğine ilişkin kesin bir sonuca ulaşılamadığı bildirildi. Olayın tam olarak hangi tarihte yaşandığı da resmi makamlar tarafından paylaşılmadı.

NİŞANINI KISA SÜRE ÖNCE DUYURMUŞTU

Kauana Bilhar, kısa süre önce nişanlandığını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla takipçilerine duyurmuş ve mutluluğunu sevenleriyle paylaşmıştı. Bu nedenle ani ölümü, yakın çevresi ve takipçileri arasında büyük şaşkınlık yarattı.

ANNESİNDEN DUYGUSAL VEDA

Kızının cenazesini ülkesine götürebilmek için Dubai'ye giden Darla Bilhar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Ardında bıraktığın özlemin büyüklüğünü kelimelerle anlatamam. Seni çok seviyorum kızım. Yeniden buluşacağımız güne kadar."

Acılı anne, kızına yönelik sosyal medyada yapılan olumsuz yorumlara da sert tepki göstererek, Bilhar'ın yaşamı boyunca olduğu gibi ölümünün ardından da saygıyı hak ettiğini ifade etti.

Dubai polisi tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından genç fenomenin ölümüne ilişkin kesin nedenin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.