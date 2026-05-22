'Mutlak butlan' kararı dünyayı salladı! New York Times “siyasi bir darbe” dedi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verdiği “kesin hükümsüzlük” kararı, hem Türkiye siyasetinde hem de uluslararası arenada geniş tartışma yarattı.

Karar doğrultusunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve mevcut parti yönetimi geçici olarak görevden uzaklaştırılırken, kurultay öncesi yapının yeniden geçerli sayılmasıyla birlikte eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin yeniden göreve iadesine hükmedildi.

"MUHALEFETİN SİYASİ YÜKSELİŞİNE ENGEL"

Uluslararası medya, gelişmeyi Türkiye’de muhalefetin geleceği açısından kritik bir kırılma noktası olarak yorumladı. ABD merkezli The New York Times, kararı “Erdoğan’ın siyasi rakipleri için yeni bir zorluk dalgası” şeklinde değerlendirerek, yargı süreçlerinin ana muhalefet üzerindeki etkisine dikkat çekti.

New York Times’ın değerlendirmesinde, söz konusu yargı kararının CHP içindeki liderlik tartışmalarının ötesine geçtiği ve Türkiye’deki genel siyasi dengeyi etkileyebilecek geniş kapsamlı sonuçlar doğurabileceği ifade edildi. Haberde, Özgür Özel’in genel başkanlığa gelmesinin ardından partinin 2024 yerel seçimlerinde kayda değer bir çıkış yakaladığı hatırlatılırken, bu sürecin ardından gelen kararın muhalefetin son dönemde oluşturduğu siyasi yükseliş eğilimini zayıflatma potansiyeli taşıyan "siyasi bir darbe" yönündeki yorumlara dikkat çekildi.

İMAMOĞLU DAVASI VURGULANDI

Yorumlarda, kararın Türkiye’de muhalefet partilerine yönelik artan yargı süreçleriyle aynı döneme denk geldiği belirtilirken, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer bazı muhalif isimlere yönelik davalar da örnek gösterildi. Bu süreçlerin, iktidar ile muhalefet arasındaki siyasi gerilimi daha da derinleştirdiği ifade edildi.

Avrupa ve İngiliz basınında da benzer değerlendirmeler yapıldı. Reuters ve The Guardian, gelişmenin ardından Borsa İstanbul’da yaşanan sert düşüşe dikkat çekerek, siyasi belirsizliğin ekonomik piyasalara hızlı şekilde yansıdığını aktardı.

ULUSLARARASI BASIN YAKIN TAKİPTE

CHP cephesinden karara sert tepki geldi. Parti yönetimi, süreci “yargı eliyle siyasi müdahale” olarak nitelendirirken, Özgür Özel’in kararlılık mesajı verdiği belirtildi.

Gelişme, uluslararası yorumlarda Türkiye’de yaklaşan seçim sürecine dair en kritik başlıklardan biri olarak gösterildi. Analizlerde, CHP’nin son yerel seçim performansıyla yükselen siyasi ivmesinin bu karar sonrası zayıflayabileceği ve muhalefet dengesinde ciddi bir yeniden şekillenme yaşanabileceği değerlendirmeleri yer aldı.