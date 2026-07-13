Mutfakta tadilat yaparken buldular: 47,5 milyon liralık servetin sahibi oldular

Kuzey İngiltere'deki küçük bir köyde evlerinin mutfak zeminini yenilemek isteyen bir çift, hayatlarının sürprizini yaşadı. 18. yüzyıldan kalma ahşap tahtaları kaldıran çift, zeminin hemen altında içi altın dolu tarihi bir çömlek buldu. Açık artırmada satışa sunulan sikkeler tahminleri üçe katlayarak tam 754 bin sterline (yaklaşık 47,5 milyon TL) alıcı buldu.

İngiltere'nin Kuzey Yorkshire bölgesindeki Ellerby köyünde yaşanan olayda, kimliği açıklanmayan bir çift 10 yıl önce satın aldıkları teraslı evde basit bir tadilat kararı aldı. Mutfak zeminindeki betonu kazarken sert bir nesneye rastlayan aile, önce eski bir elektrik kablosuna çarptıklarını düşündü.

Ancak alanı biraz daha incelediklerinde, yüzeyin sadece 15-20 santimetre altında gizlenmiş bir kola kutusu büyüklüğünde seramik kap buldular. Çömleğin içinden, 1610 ile 1727 yılları arasına tarihlenen tam 266 adet nadir altın sikke çıktı.

BANKAYA GÜVENMEYİP YERE GÖMMÜŞLER

Uzmanlar, bu gizemli hazinenin 17. ve 18. yüzyıllarda bölgede kereste, kömür ve demir cevheri ticaretiyle zenginleşen varlıklı tüccar Joseph ve Sarah Fernley-Maisters çiftine ait olduğunu belirledi.

Müzayede evi Spink & Son’dan numismat Gregory Edmund, o dönem yeni kurulan İngiltere Merkez Bankası’na ve banknotlara güvenmeyen ailenin, paralarını güvenli liman olarak gördükleri altın sikkeler şeklinde evde saklamayı seçtiğini ifade etti.

Koleksiyonun içinde, basım hatası bulunan 1720 tarihli George I guineasının yanı sıra Latincesi hatalı yazılmış Charles II guineası gibi dönemin çok nadir parçaları yer alıyor.

300 YILLIK YASA ÇİFTE YARADI

İngiltere'deki mevcut hazine yasaları, bulunan en yeni sikkenin 300 yıldan daha genç olması sebebiyle paraları yasal "hazine" kapsamına almadı. Devlet müzesinin koleksiyonuna eklemek üzere el koyduğu tek bir nadir Brezilya sikkesi dışındaki tüm altınlar yasal olarak hazineyi bulan çifte bırakıldı.

İlk etapta 250 bin sterlin değer biçilen koleksiyon, açık artırmada dünya genelindeki koleksiyoncuların yoğun ilgisiyle karşılaştı ve tahminlerin üç katına satılarak büyük bir rekora imza attı.

Tarihçiler ve uzmanlar, gömüldüğü dönemde 50 ila 100 sterlin arasında bir maddi değere sahip olan bu küçük servetin, kendi evlerinin zemininde bu kadar sığ ve ulaşılması kolay bir noktada dururken aile tarafından neden bir daha asla geri alınmadığı gizemini ise hala çözebilmiş değil.