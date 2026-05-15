Musk’ın oğlunun omzundaki çanta Çin’i karıştırdı! Fiyatını duyan inanamadı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin temasları kapsamında Pekin’de düzenlenen resmi davette teknoloji dünyasının en çok konuşulan ismi bu kez Elon Musk değil, altı yaşındaki oğlu X Æ A-12 oldu.

Musk, Pekin’deki Büyük Halk Salonu’na oğlu X ile birlikte giriş yaptı. Küçük X’in üzerinde geleneksel Çin kültüründen esinlenen kıyafetler bulunurken, omzundaki kaplan motifli minik çanta kısa sürede Çin sosyal medyasının en çok konuşulan detayına dönüştü.

2020 yılında Kanadalı müzisyen Grimes ile Musk’ın birlikteliğinden dünyaya gelen X, devlet yemeğine katılan teknoloji devlerinin arasında yürürken kameraların odağı haline geldi. Özellikle Apple ve NVIDIA yöneticileriyle aynı karede görüntülenmesi Çinli kullanıcıların ilgisini daha da artırdı.

SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Sosyal medya kullanıcıları kısa süre içinde küçük X’in taşıdığı çantanın izini sürmeye başladı. Yapılan araştırmalar sonunda çantanın Guangxi merkezli yerel marka YASTEE’ye ait olduğu ortaya çıktı.

Asıl şaşkınlık ise ürünün fiyatıyla yaşandı. Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Musk’ın oğlunun taşıdığı el yapımı çantanın yaklaşık 2 bin TL değerinde olduğu öğrenildi. Bu detay Çin sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandırırken, kullanıcılar aynı ürünü satın almak için internet sitelerine akın etti.

Yoğun talep nedeniyle markanın stokları saatler içinde tamamen tükendi.

ÇİN KÜLTÜRÜNÜ SİMGELİYOR

Kaplan başlı çanta yalnızca görünüşüyle değil, taşıdığı kültürel anlamlarla da dikkat çekti. Yaklaşık 19 yıllık geçmişe sahip marka, geleneksel Çin el sanatlarını modern tasarımlarla birleştirmesiyle biliniyor. Ürünlerin tamamı etnik azınlık topluluklarına mensup nakış ustaları tarafından tamamen elde hazırlanıyor.

Çantanın üzerinde bulunan kaplan figürü geleneksel Çin oyuncaklarından ilham alırken, kurbağa işlemelerinin zenginliği, kelebek motiflerinin ise bereketi simgelediği ifade edildi. Her bir ürünün hazırlanmasının yaklaşık yedi gün sürdüğü belirtildi.

Fotoğrafların viral hale gelmesinin ardından markanın atölyesinde yoğun mesai başladı. Yerel medya, üreticilerin artan siparişleri yetiştirebilmek için kapasite artırdığını aktardı.

EN BÜYÜK RAKİBİYLE SELFIE

Pekin’deki ziyaret boyunca Musk’ın oğluyla yakından ilgilenmesi de dikkatlerden kaçmadı. İş insanı, tören alanında çekilen fotoğraflarda zaman zaman oğlunu sırtında taşırken görüntülendi. Samimi kareler Çin sosyal medyasında milyonlarca kez paylaşıldı.

Musk ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Oğlumuz Mandarin öğreniyor” ifadelerini kullanarak Çin kültürüne olan ilgilerini vurguladı.

Öte yandan devlet yemeğinde teknoloji dünyasının önemli isimleri de Musk’a yoğun ilgi gösterdi. Lei Jun ve Tim Cook, Musk ile hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya giren isimler arasında yer aldı. Gece boyunca yoğun ilginin merkezinde kalan Musk’ın yorgun göründüğü anlar dikkat çekse de, en büyük rakiplerinden biri Lei Jun’u tanımayarak kamerasına verdiği poz sosyal medyada yeniden viral oldu.