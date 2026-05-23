Müdahale sonrası gerilim büyüyor: Sumud aktivistlerinden İsrail'e 'cinsel istismar' suçlaması

Küresel Sumud Filosu, Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırmak amacıyla yürüttüğü deniz misyonuna yönelik müdahale sonrası dikkat çekici iddialar içeren yeni bir açıklama yayımladı.

Filo yetkililerinin sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamada, müdahale sırasında İsrail güçlerinin uluslararası sularda gemilere çıkarak aktivistleri gözaltına aldığı, bu süreçte bazı kişilerin ağır şiddete maruz kaldığı ve "en az 15 kişinin cinsel istismara" uğradığı ileri sürüldü.

KAPALI ALANDA FİZİKSEL SALDIRI İDDİALARI

Açıklamada yer alan iddialara göre, gözaltına alınan aktivistler farklı bir gemiye sevk edilerek burada uzun süreli bir “işlem sürecine” tabi tutuldu. Bu süreçte karanlık alanlara götürüldükleri, gruplar halinde ayrıldıkları ve güvenlik güçleri tarafından sert muamele gördükleri öne sürüldü.

Filoda daha önce görev alan katılımcılardan birinin anlatımına göre, kapalı bir bölmeye alındıktan sonra yoğun fiziksel saldırıya uğradığını, çevresinde diğer kişilerin de benzer şekilde darp edildiğini ifade ettiği aktarıldı. Tanıklıkta, yaşanan panik ve seslerin bir süre sonra kesildiği, ortamın tamamen kontrolsüz bir hale geldiği iddia edildi.

"ELEKTRİK ŞOKU UYGULANDI"

Bir başka katılımcının açıklamasında ise gözaltı süresince birçok kişinin çeşitli bölgelerinden ciddi şekilde yaralandığı, kaburga ve omuz kırıkları da dahil olmak üzere çok sayıda travmatik yaralanma yaşandığı ileri sürüldü. Bazı kişilerin nefes almakta dahi zorlandığına dair ifadeler de paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca bazı aktivistlerin elektrik şoku uygulamasına maruz bırakıldığı, üst aramalar sırasında teşhir niteliğinde işlemler yapıldığı ve bu esnada fotoğraflar çekildiği yönünde iddialar yer aldı. Katılımcıların, bazı görevlilerin bu süreçte alaycı tavırlar sergilediğini öne sürdüğü belirtildi.

TOPLUMSAL ÇAĞRI

Filonun açıklamasında, gözaltı sürecinde en az onlarca ciddi fiziksel yaralanma ve çok sayıda cinsel istismar vakasının yaşandığı iddia edilirken, bu durumun sistematik bir kötü muamelenin parçası olduğu savunuldu.

Açıklamanın sonunda, yaşananların yalnızca filo katılımcılarına yönelik değil, aynı zamanda İsrail tarafından Gazze Şeridi’de uygulandığı öne sürülen politikaların bir yansıması olduğu ifade edilerek uluslararası topluma çağrıda bulunuldu.