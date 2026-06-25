Mucit dedenin akıl almaz icadı: Merdiven çıkmamak için yaptı

Çin'in Liaoning eyaletinde yaşayan emekli mühendis Wang Rishang, asansörsüz binanın 5. katındaki evine ulaşmak için penceresiyle sokaktaki aydınlatma direği arasına kablolu bir telesiyej sistemi kurdu.

5 yıl boyunca kazasız kullanılan ve patent bile alınan icadı, internette viral olduktan sonra yetkililer güvenlik yasasına aykırı bularak söktürdü.

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Huludao kentinde yaşayan 72 yaşındaki emekli mühendis Wang Rishang, her gün 5 kat merdiven çıkmaktan bunaldı. Binasında asansör bulunmayan mühendis, kendi çözümünü kendisi üretti.

BİR YIL ARAŞTIRDI, TEK BAŞINA KURDU

Wang, internette 1 yıl boyunca araştırma yaptıktan sonra malzemeleri satın aldı ve sistemi tamamen tek başına tasarladı, kaynakla birleştirdi ve monte etti. Toplam malzeme maliyeti 8 bin yuan, yani yaklaşık bin 100 ABD doları tuttu.

Ortaya çıkan düzenek, Wang'ın 5. kattaki penceresi ile sokaktaki bir aydınlatma direği arasına gerilen kabloya monte edilmiş tek sandalyelik bir telesiyej sistemiydi. Wang, Ekim 2020'de Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi'nden buluşu için resmi patent aldı.

Emekli mühendis sistemi 2020'den itibaren tam 5 yıl boyunca sorunsuz ve kazasız biçimde kullandı. Ancak 2025 yılında düzeneğin görüntüleri internette viral oldu ve Wang'ın icadı sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaştı.

YETKİLİLER SÖKTÜRDÜ, ALTERNATİF SUNMADI

Videonun yayılmasının ardından yerel yetkililer ve mahalle komitesi harekete geçti. Sistemin, Çin'in asansörleri, yolcu telesiyejlerini ve eğlence parkı oyuncaklarını düzenleyen Özel Ekipman Güvenlik Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle sökülmesi talep edildi. Yetkililer, kamu direğine monte edilmiş bu tür bir yapının izinsiz çalıştırılamayacağını vurguladı.

Ancak Wang'a merdivenlerden başka bir alternatif olarak binaya resmi asansör yapılması gibi bir çözüm sunulmadı.

Wang'ın icadı sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Bir kesim yaşlı mühendisin dehasını ve pratik çözüm üretme becerisini takdir ederken, diğer kesim yetkililerin hiçbir alternatif sunmadan bu çabayı bir kalem darbesiyle yok etmesini eleştirdi.